Stiri pe aceeasi tema

- Inca o confirmare a tensiunilor din PSD pe subiectul remanierii. Social-democrații ii pun in carca Vioricai Dancila refuzul lui Klaus Iohannis de a numi cei trei miniștri propuși in Comitetul Executiv și fac presiuni ca premierul sa vina cu restructurarea in Parlament. Secretarul general al PSD, Codrin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri, ca in coalitia de guvernare s-a decis ca, dupa Sarbatori, premierul Viorica Dancila sa prezinte daca doreste sa vina in Parlament cu o schimbare a structurii Guvernului sau daca doreste sa continue cu interimatul la ministerele Justitiei, Fondurilor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca PSD și ALDE au peste 30 de voturi in plus, fața de cele necesare pentru a trece Guvernul și i-a dat asigurari Vioricai Dancila ca in cazul in care vine cu restructurarea Guvernului in Parlament, nu va fi absolut nicio problema.”Am auzit multe tampenii…

- Presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca atat el, cat si presedintele PSD, Liviu Dragnea, sunt dispusi „in orice moment” sa acorde in Parlament votul...

- Calin Popescu Tariceanu spune ca el și Liviu Dragnea vor o remaniere in Parlament a Guvernului, deși premierul Viorica Dancila nu e de acord și a trimis, deja, la Palatul Cotroceni, propunerile cu miniștrii interimari la cele 3 portofolii ramase fara titulari. Șeful Senatului il ataca și pe Klaus…

- Dupa ce au discutat mai bine de o ora, in biroul presedintelui Camerei, Viorica Dancila si Liviu Dragnea s-au indreptat impreuna catre sala de la Parlament in care urma sa inceapa sedinta Comitetului Executiv al PSD-ului. Pana sa ajunga in incaperea in care asteptau ceilalti social-democrati din conducerea…

- ​ Vicepreședintele PSD Doina Pana a afirmat ca ar putea exista discuții, în ședința de duminica a Comitetului Executiv al partidului, despre posibila candidatura a liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, la alegerile prezidențiale, potrivit Mediafax.„Da, este posibil sa fie. Noi avem…

- Florin Calinescu a lansat un atac extrem de dur la Liviu Dragnea, Codrin Ștefanescu și Eugen Nicolicea. Totul in contextul modului in care reprezentanții Guvernului au facut de ras Romania la Bruxelles. Actorul si prezentatorul de televiziune Florin Calinescu (62 de ani) lanseaza un nou atac dur la…