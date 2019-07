Prea multe gropi. Plombari in ritm de melc pe strazile din oras

Administratia locala a demarat prin intermediul unei firme primele plombari din acest an. Lucrarile incepute foarte tarziu ii nemultumeste deja pe soferi, care sustin ca nu toate gropile de pe strazile aflate in lucru au fost frezate si acoperite. Pana in acest moment in jur… [citeste mai departe]