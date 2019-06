Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii satmareni au avut o intervenție mai puțin obișnuita in aceasta dimineața, in jurul orei 5.00. Un telefon a anunțat prezența unui hoț intr-un imobil de pe strada Vasile Lucaciu, a anunțat presasm.ro. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Inspectoratului Județean de Poliție.…

- O imagine incredibila a fost surprinsa in zona „Batalelor” din Cisteiu de Mureș. Sute de pachete cu cornuri care sunt servite copiilor in programul „Cornul și laptele” au fost aruncate pe marginea raului Mureș. Produsele, probabil expirate, au fost aruncate acolo, dar nimeni nu știe din ce motiv. Zona…

- Hidrologii au instituit marti dimineata un Cod portocaliu de inundatii pe raurile mici din judetele Ilfov, Giurgiu si Teleorman, valabil pana la ora 16:00. Potrivit avertizarii publicate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitatiilor inregistrate in…

- Anuntul din interiorul sedintei PSD este unul previzibil, daca luam in calcul zvonurile conform carora Viorica Dancila, presedintele interimar al partidului, incearca o reorganizare a social democratilor, astfel incat sa nu fie pierduta guvernarea. Codrin Stefanescu, reactie dura la adresa…

- Secretarul general PSD Codrin Stefanescu a declarat ca s-a saturat de oameni care se delimiteaza de colegi care sunt la ananghie. "Legat de Liviu Dragnea suntem convisi ca a fost o decizie politica, a fost o zi foarte grea ieri, cumplita pentru intregul partid. (...) Nu vrea sa fiu surprins in perioada…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a afirmat ca social-democrații trebuie sa fi esolidari cu Liviu Dragnea și sa renunțe la delimitarile de colegii de partid care au avut probleme in justiție. Totodata, Ștefanescu s-a pronunțat pentru organizarea unui Congres in care toate funcțiile sa fie…

- "Suntem convinși ca a fost o decizie politica. A fost orbil si a fost o zi foarte trista pentru noi, ieri, cumplita pentru partid. Nu vreau sa fiu surprins in perioada urmatoare ca exista totusi colegi care se vor delimita de Liviu Dragnea. M-am saturat sa vad oameni care se delimiteaza de colegii…

- Radu Tudor a prezentat, luni seara, in emisiunea sa de la Antena 3, ce diagnostic i-a fost pus lui Dragnea și ce au descoperit medicii in urma analizelor. Astfel, dupa ”examenul RMN, s-au constatat trei leziuni la coloana vertebrala. O leziune in zona cervicala, doua leziuni in zona lombara. Din…