Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca majoritatea colegilor il regreta pe Liviu Dragnea.''Ma suna colegi in fiecare zi sa-mi spuna ca-l regreta pe Liviu Dragnea. Enorm! Ca le este dor de timpurile in care luptam impreuna pentru un crez si vocea noastra era auzita. Imi…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu, inlaturat din funcție imediat dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea și unul dintre criticii Vioricai Dancila in partid, spune ca președintele Klaus Iohannis a aprobat noii miniștri de Interne și Externe propuși de partid "suspect de prompt și fara injuraturi".…

- Codrin Stefanescu, care a anuntat ca va candida, la Congresul de sambata, pentru functia de secretar general, a transmis, joi, o scrisoare deschisa catre colegii din PSD. " Ni se impun direcții straine de ceea ce am facut și am spus pana acum. Ni se cere sa uitam trecutul și sa ne resetam", afirma Stefanescu,…

- Candidat la funcția de secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, transmite o scrisoare deschisa catre colegii din PSD. El susține ca, in acest moment, celor din PSD li se cere sa uite trecutul și sa uite...

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, folosește baza de date a partidului pentru a transmite mesaje colegilor sai.Citește și: Ministerul lui Petre Daea, VERDICT care arunca in aer razboiul pornit de Liviu Dragnea pe tema legumelor cu pesticide "Sunt ingrijorat pentru ceea…

- Candidat la postul de secretar general al PSD la Congresul din 29 iunie, Codrin Stefanescu, indepartat din aceeasi functie imediat dupa incarcerarea lui Dragnea, critica "lipsa de caracter" a unor colegi de partid, care s-au delimitat instantaneu de Liviu Dragnea. Intrebat daca-l deranjeaza indepartarea…

- Liviu Dragnea a intrat in pușcarie, a doua zi dupa alegerile europarlamentare, dar cu numai cateva zile inainte de implinirea unui an de la cel mai mare miting organizat de un partid politic in Romania. Pe 9 iunie 2018, in Piața Victoriei din București, peste 400.000 de oameni s-au strans la cea…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti ca sentinta in cazul lui Liviu Dragnea a fost o decizie politica si ca s-a saturat sa vada oameni care se delimiteaza de colegii de partid cand sunt 'la ananghie'. "Legat de Liviu Dragnea, a fost o decizie politica,…