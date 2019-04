Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD se va reuni, astazi la Parlament, incepand cu ora 12.00, au declarat surse politice pentru Mediafax. Printre temele de discutie ale social-democratilor ar putea fi remanierea guvernamentala, cat si calea de actiune cu privire la Tudorel Toader. Remanierea guvernamentala va…

- Intrebat in legatura cu faptul ca liderii PSD discuta miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National, remanierea lui din functie, Tudorel Toader a precizat: "Nu vreau sa va raspund de mii de ori la intrebare, pare asa un exercitiu sa vedeti daca tin minte ce am raspuns anterior. (...) Maine voi…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a vorbit la interviurile LIBERTATEA LIVE despre soarta lui Tudorel Toader, care va fi tranșata miercuri in Comitetul Executiv al partidului. Tema discuției este restructurarea Guvernului, iar deputatul este sigur ca și situația lui Tudorel Toader va fi discutata. „Trebuie…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste miercuri, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor din tara pentru campania la alegerile europarlamentare si situatia unor ministri, intre care Rovana Plumb si Natalia Intotero, a declarat secretarul general al social-democratilor, Codrin…

- "Maine (miercuri - n.r.) de la ora 12.00 va avea loc Comitetul Executiv al PSD la care sunt invitati, pe langa membri CEx, adica presedintii de organizatii, si ministri. Agenda CEx va avea trei puncte, unul legat de organizarea din campanie si prezenta ministrilor si candidatilor la europarlamentare…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader ar putea fi înlocuit cu deputatul PSD Eugen Nicolicea, fostul ministru Robert Cazanciuc sau senatorul Șerban Nicolae, au precizat surse politice pentru HotNews. Un alt nume care este vehiculat ca posibil candidat pentru protofoliul justiției este Nicușor Halici.Remanierea…

- Se anunța o perioada cu negocieri intense intre PSD și ALDE, pentru ca la finalul saptamanii viitoare va avea loc Comitetul Executiv al PSD, iar Liviu Dragnea iși dorește o remaniere extinsa.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului de la Craiova: a rabufnit din…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat ca nu a discutat cu premierul Viorica Dancila și nici cu președintele PSD Liviu Dragnea despre o remaniere guvernamentala, in contextul in care doi miniștrii ai PSD candideaza la europarlamentare, potrivit mediafax.„Problema remanierii e in primul…