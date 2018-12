Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Tabacaru, omul de afaceri roman stabilit in Costa Rica, a vorbit la Romania TV despre situația celor doua. Tabacaru e convins ca acestea vor ramane in arest, pe toata perioada procesului de extradare, care poate dura chiar și un an. Mai mult, omul de afaceri este convins ca cele doua nu vor…

- Curtea constitutionala din Costa Rica respinge cererea de eliberare a Elenei Udrea si Alinei Bica. Magistratii din Costa Rica au decis sa respinga cererea de eliberare a Elenei Udrea si Alinei Bica, acestea fiind retinute inca de la 3 octombrie, relateaza surse citate de presa locala. In recursul adresat…

- A trecut o luna de cand Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate preventiv in Costa Rica. Judecatorii din aceasta tara au respins cererile facute in octombrie de avocati pentru eliberarea lor, sau macar pastrarea in arest la domiciliu. Laura Vicol, avocata Alinei Bica, spune despre Costa Rica ca "conditiile…

