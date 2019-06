Codrin Ştefănescu, către colegii din PSD: Să stopăm mâncătoria şi să rămânem uniţi! E obligatoriu! "Vreau sa le transmit celor care ne sustin si ne-au acordat votul lor dar si colegilor din PSD: nu suntem terminati si nu avem voie sa capitulam! Milioane de romani ne cer asta si sunt convins ca ne vom lua revansa la prezidentiale! Asta daca intelegem sa stopam mancatoria dintre noi si sa ramanem naibii uniti! E obligatoriu!!!", a scris Codrin Stefanescu pe pagina sa de Facebook. Cu cateva ore inainte, acesta a transmis un alt mesaj prin intermediul retelei de socializare: "E obligatoriu sa strangem randurile! Acum pana nu este prea tarziu! Si sper ca acest Congres sa limpezeasca apele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

