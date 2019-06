Codrin Ștefănescu CANDIDEAZĂ: ”Am spus DA!” Cine îl susține Codrin Ștefanescu le-a mulțumit colegilor din PSD Sector 1 pentru ca au votat o rezoluție privind susținerea candidaturii sale la funcția de secretar general PSD. ”Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1! Astazi au votat o rezolutie privind sustinerea candidaturii mele la functia de secretar general PSD! Am spus DA si voi intra in competitie la Congres! Speram cu totii la o competitie corecta, colegiala si in folosul PSD! Sa fim uniti, curajosi si loiali unor principii pentru care am fost votati de milioane de romani! Doamne ajuta!”, a scris Codrin Ștefanescu pe Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"!…

- „Faptul de a ramane LIBER, complet LIBER, este ceva fara de care nu pot sa funcționez. Ca atare, apreciez și voi continua sa apreciez in partid și in afara lui DOAR susținerea celorlalți OAMENI LIBERI! In primul rand pentru ca eu așa sunt construit. Și tot in primul rand, pentru ca eu am convingerea…

- Florin Roman ar putea prelua funcția de secretar general al PNL, una dintre cele mai importante la nivel național. Este condiția pusa de Rareș Bogdan pentru ca el, la randul sau, sa preia șefia organizației București a partidului, dupa eșecul inregistrat acolo la alegerile europarlamentare, eșec urmat…

- Codrin Ștefanescu a fost indepartat din funcția de secretar general al PSD, in urma votului dat marți seara in CEx, anunța surse politice citate de Antena 3. Demisia lui Codrin Ștefanescu din funcția de...

- CEx PSD a decis marti seara schimbarea lui Codrin Stefanescu din functiede secretar general al partidului, transmite RomaniaTV.net. Membrii CEx i au reprosat lui Codrin Stefanescu ca a abuzat de functia sa, potrivit unor surse politice citate de Romania TV. ...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca organizatia din Bucuresti o sustine pe Rodica Nassar pentru functia de secretar general al partidului, detinuta in prezent de Codrin Stefanescu.

- Gabriela Firea a anunțat, marți, inaintea ședinței Comitetului Executiv Național PSD, ca PSD București o susține pe Rodica Nassar pentru funcția de secretar general PSD, deținuta actualmente de Codrin Ștefanescu."Noi am avut o ședința la PSD București, am discutat mai multe probleme, am discutat…

- Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, ca partidul a mai trecut prin asemenea perioade grele, si i-a cerut premierului Viorica Dancila sa nu isi depuna mandatul de premier. "Nu trebuie cedata guvernarea", a spus liderul PSD, vizibil nervos. "Votul de astazi, vorbim despre exit-poll-uri, nu sunt niste…