Codrin Ștefănescu: Birchall nu vorbește în numele PSD „Sa știți ca doamna Birchall de la jusțitie nu vorbește in numele PSD! Agenda ei de lucru nu are nicio legatura cu cea a partidului. Și nici cu voturile a milioane de romani care inca mai spera ca PSD sa faca dreptate! Și sper ca toata lumea sa ințeleaga asta!", a scris Codrin Ștefanescu, marți, pe Facebook. Reacția lui vine in contextul in care președintele CSM, Lia Savonea, i-a cerut, marți, in plenul CSM, ministrului Justiției, Ana Birchall, sa precizeze daca a agreat in vreun fel cu procurorul general american sau cu reprezentanții altui stat asupra unei „foi de parcurs" cu privire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sa stiti ca doamna Birchall de la justitie nu vorbeste in numele PSD! Agenda ei de lucru nu are nicio legatura cu cea a partidului. Si nici cu voturile a milioane de romani care inca mai spera ca PSD sa faca dreptate! Si sper ca toata lumea sa inteleaga asta!", scrie Codrin Stefanescu pe Facebook.…

- Codrin Stefanescu, fost secretar general al PSD, reactioneaza la afirmatiile facute de ministrul Justitiei, Ana Birchall, cu privire la functionarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Stefanescu sustine ca Birchall are o agenda paralela de cea a PSD."Sa stiti ca doamna…

- Președintele CSM, Lia Savonea, i-a cerut, marți, in plenul CSM, ministrului Justiției, Ana Birchall, sa precizeze daca a agreat in vreun fel cu procurorul general american sau cu reprezentanții altui stat asupra unei "foi de parcurs" cu privire la intarirea statului de drept din Romania, in conditiile…

- Judecatoarea Dana Girbovan susține ca a cerut primului-ministru ”independența deplina” in exercitarea mandatului de ministru al Justiției afirmand ca iși dorește ca ministerul sa nu ajunga subiect de dispute intre palate. ”Am acceptat de principiu propunerea, cu condiția de a-mi fi asigurata independența…

- Ministrul Justitiei Ana Birchall a declarat, luni, 5 august, ca i-a anuntat pe parintii Alexandrei Macesanu de decesul acesteia, inainte ca ei sa afle din presa, potrivit Mediafax. Aceasta susține ca decizia ei este ca „o obligatie morala, umana, dar si un minim gest de respect". „Va asigur ca din punct…

- Romania va ramane pe viitor acelasi partener strategic loial, consecvent si de incredere al SUA, a afirmat, joi, ministrul Justitiei, Ana Birchall. Ea a amintit ca, pe 11 iulie, se implinesc 22 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA, cu prilejul vizitei la Bucuresti a…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu comenteaza Raportul GRECO. Dupa ce ieri șefa ICCJ, Cristina Tarcea, a cerut demisii ca urmare a concluziilor raportului, și ministrul Justiției, Ana Birchall, a cerut instituțiilor vizate sa iși faca o evaluare și sa ia masuri, Ștefanescu catalogheaza…

- O delegație MCV efectueaza, incepand de marți, o vizita in Romania, pentru a evalua situația justiției din țara noastra. Reprezentanții MCV ajung marți la București și vor avea intalniri și cu ministrul Justiției, Ana Birchall, potrivit programului acesteia.Potrivit agendei ministrului Justiției,…