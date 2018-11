Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a fost audiat de procurorii de la Parchetul general, in calitate de martor intr-un dosar din 2015. Codrin Stefanescu a fost audiat joi la ora 16.00 de procurorii de la Parchetul General. "Confirm ca este vorba despre Codrin Stefanescu. El este vanat. E un…

- Codrin Ștefanescu a fost audiat de procurorii de la Parchetul General! Informația a fost prezentata la Romania TV, joi seara, de Victor Ciutacu. Prezent in studio, avocatul Dragan, nu a vrut sa confirme ca despre Codrin Ștefanescu, clientul sau, este vorba, dar nici sa infirme.El a precizat…

- Lista ministrilor remaniati va fi prezentata de premierul Viorica Dancila la viitoarea sedinta a Comitetului Executiv National. Atunci, premierul Romaniei va prezenta si evaluarea fiecarui ministru in parte. Codrin Ștefanescu a anunțat, joi seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii lui Radu…

- Dragnea a ajuns la Parlament in jurul orei 12,00 si a fost intrebat de ziaristi unde a fost la inceputul saptamanii, pentru ca unii colegi de-ai sai de partid erau ingrijorati ca nu l-au mai vazut. 'Am fost la partid, in Kiseleff. Am fost la partid si luni si marti', a declarat Dragnea. Intrebat…

- Șeful Jandarmeriei București, Laurențiu Cazan, s-a prezentat, miercuri, la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in dosarul protestelor din 10 august, in care acesta este urmarit penal pentru abuz in serviciu și participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata. Șeful…

- Codrin Ștefanescu a declarat joi, la Giurgiu, unde senatorul Niculae Badalau candideaza pentru șefia organizatiei judetene a PSD, ca vor urma "niște zile mai fierbinți la centru" și din aceasta cauza este nevoie ca social-democrații sa ramana uniți, deoarece cei care "nu au reușit din exterior" sa divizeze…