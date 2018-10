Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat de ieri ca membrii Comisiei de la Venetia au fost de acord cu OUG pentru Legile justitiei si ca joi va trimite draftul la CSM pentru aviz, urmand ca, saptamana viitoare, sa fie adoptata ordonanta. Despre acest subiect i-a informat pe liderii coaliției…

- "Prim-vicepresedintele a spus cu subiect si predicat faptul ca nici nu intra in discutie problema articolului 7, ca nici nu intra in discutie activarea acestuia, pentru ca Romania este intr-o alta ipoteza, o alta situatie decat Ungaria sau Polonia. Prin urmare, prim-vicepresedintele, repet, a spus…

- „A spus ca va chema Guvernul in instanta. Nu Guvernul, ci Romania si nu e vorba sa-l cheme. E deja o procedura de infringement inceputa pentru ca nu am transpus directiva privind spalarea banilor. Referirea dansului nu e la viitor, e la trecut. Nu Guvernul Romanei, ci Romania pentru netranspunerea directivelor…

- Eugen Nicolicea susține ca ceea ce a facut ministrul Justiției nu este infracțiune și considera ca este o facatura menita sa ii afecteze imaginea lui Tudorel Toader. "In momentul de fața nu constitue infracțiune daca iți exerciți un drept prevazut intr-o lege. Ori domnul Tudorel Toader, fost…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, califica drept ”incurajator” anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind evaluarea manageriala a procurorului general, liderul ALDE sustinand ca ”nivelul de infiltrare a statului paralel in justitia din Romania este de...

- “Actul de justitie a fost profund afectat de aceste practici care sunt in afara Constitutiei si in afara legii - de ascultare a telefoanelor, de transformare a serviciilor secrete in instrumente de politie judiciara si, bineinteles, tot ce decurge din existenta si functionarea protocoalelor secrete…

- 'Anuntul facut de ministrul Tudorel Toader nu face decat sa aduca in plus, din partea unei persoane care are autoritatea functiei ministeriale dar si autoritatea profesionala, in atentia noastra faptul ca actul de justitie in Romania a fost profund si grav viciat din cauza practicilor ilegale de…

- Intrebat in cadrul interviului acordat DC News daca Augustin Lazar urmeaza sa fie supus evaluarii, ministrul justiției a spus ca „pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii". In platoul Antena 3, a fost comentata declarația ministrului. „Domnul ministru face o evaluare din perspectiva…