- Secretarul general al PSD, Codrin stefanescu, a precizat luni ca social-democratii nu au renuntat si ca discuta in interiorul partidului despre amnistie si gratiere. „Ordonanta pe coduri va exista cat de curand. Este o chestie pe care ne-am asumat-o la Consiliul National. Ati vazut ca acum ne-a anuntat…

- Sub pretextul ca este cel mai vanat din Romania si ca vor sa faca dreptate romanilor pana la capat, PSD continua sa sustina o ordonanta pe amnistie. “PSD este, la ora actuala, partidul cel mai vanat din Romania, dupa ce 1.187 de primari, viceprimari si consilieri judeteni si municipali se afla intr-o…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, deseori numit portavocea partidului vine cu acuzații și reproșuri dure la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader. Ștefanescu ii reproșeaza ministrului ca nu acționeaza și ca vine doar cu explicații complicate....

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, il critica in termeni duri pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care il acuza ca da doar explicatii complicate, in loc sa actioneze. Stefanescu are si un nume de ministru in locul lui Toader."De la momentul venirii domnului Tudorel Toader…

- Intrebat daca, dupa ce a terminat evaluarea ministrilor din Guvern, premierul Viorica Dancila l-a anuntat ceva cu privire la ramanerea sau plecarea din fruntea ministerului Justieiei, Tudorel Toader a anuntat ca "cariera mea nu s-a construit in funtea ministerului." "Nu m-a anuntat (daca voi…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat, astazi, ca ședința comitetului executiv al PSD a fost amanata din cauza scandalului privind demiterea procurorului general Augustin Lazar. "Noi am terminat de facut evaluarea pe programul de guvernare. Trebuia sa discutam…