Codrin Stefanescu: Astept ca Liviu Dragnea, camaradul meu, sa vina cu explicatii publice cu privire la presuspusa sa prezenta la chermezele SRI

- Codrin Stefanescu crede ca seful PSD Liviu Dragnea trebuie sa explice publica participartea la chermezele SRI. "Daca planeaza suspiciuni vizavi de un coleg din partid, atunci cu siguranta acesta, indiferent de functie, trebuie sa dea explicatii publice, nu neaparat pentru Tapalaga sau Doamna Dogioiu,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD, a vorbit despre Congresul PSD. Aceasta a declarat ca in opinia sa ar fi pagubos inclusiv pentru Liviu Dragnea sa ii elimine din conducerea PSD pe cei care sunt incomozi, si care au puncte de vedere diferite de ale sefului PSD. „Stiti, pana la urma de ce organizam…

- Liviu Dragnea reactioneaza nervos la declaratiilor oficialilor europeni care solicita o explicatie cu privire la solicitarea de revocare a sefei DNA."Sa dau eu explicații? Dar nu aș putea sa fiu eu arestat, ca sa inchidem subiectul? De ce sa dau eu explicații?", a afirmat presedintele PSD.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca la Congresul PSD iși va intreba colegii daca vorbește ”mult și rau”, așa cum a spus Liviu Dragnea. In cazul in care colegii ii vor spune acest lucru, el va pleca acasa.”Nu ințeleg de ce a spus Liviu Dragnea acest lucru public,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu DNA. Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, el a raspuns:…

- Secretarul-general adjunct al PSD Codrin Stefanescu nu stie de ce s-a racit relatia sa cu Liviu Dragnea, dar nici nu face eforturi sa se schimbe, facând referire la comentariul acid al liderului PSD la adresa sa: "vorbeste mult si prost".

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, are o relație din ce in ce mai tensionata cu președintele PSD, Liviu Dragnea. Dupa ce liderul PSD a spus ca ”vorbește mult și prost”, Codrin Ștefanescu susține ca nu știe de ce i-a devenit antipatic lui Dragnea.”Nu știu de ce am devenit…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce seful PSD a spus despre colegul sau ca ar vorbi „cam mult“ si „cam rau“. Stefanescu nu stie de ce a devenit „antipatic“ pentru seful sau.

- Liviu Dragnea a anunțat ca exclude ca la Congresul PSD din martie sa se stabileasca viitorul candidat la prezidențiale. Insa, Codrin Ștefanescu il contreaza public și cere ca PSD sa desemneze candidatul la alegerile prezidențiale de la finele lui 2019. Secretarul general adjunct al social-democraților…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- Experții cer de la ANRE sa respecte metodologia de stabilire a tarifelor la gaze / „În primul rând solicitam o transparenta mai mare din partea Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica. Și cum prevede legislația, toate devierile tarifare trebuie sa fie publicate.…

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- USR anunta crearea grupului de initiativa a campaniei “Fara penali in functii publice”. Din grup fac parte personalitați notabile precum scriitorii Mihai Șora și Garbiel Liiceanu, dar și membri ai grupului “Rezistenta”. USR a anunțat crearea grupului de inițiativa a campaniei “Fara penali in funcții…

- UPDATE: "Nu-i dau sfat domnului Darius Valcov. E o condamnare in prima instanta, nu sunt jurist, nu sunt avocat. Mi-este greu sa comentez o astfel de decizie, in schimb am o parere de rau. Pana la decizia definitiva mai este. Sunt milioane de romani care au avut in 2017 pensii si salarii mai mari,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit, la „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre informațiile care au aparut in presa, potrivit carora ar putea fi eliminat de la varful...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit, la „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre informațiile care au aparut in presa, potrivit carora ar putea fi eliminat de la varful partidului. „Mie mi-a fost frica in viața mea o singura data, acum 28 de ani și doua…

- Propunerea legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice a fost respinsa luni de Senat cu 61 de voturi “pentru” si 23 de voturi “impotriva”. Initiatorii au spus, la momentul depunerii proiectului,…

- Comisia de aparare din Senat îl asteapta pe seful SPP sa dea explicatii privind acuzatiile de "spionaj politic", lansate la adresa sa de catre liderul PSD Liviu Dragnea si de secretarul general adjunct Codrin Stefanescu, anunta

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- Premierul Dancila și miniștrii din Cabinet au renunțat la paza SPP, iar demnitarii din Executiv vor fi aparați de Jandarmerie. Decizia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, intr-o intervenție la Antena 3. Decizia vine in contextul conflictului aparut intre șeful…

- Scandal in PSD, in urma CEx-ului de vineri. Potrivit unor jurnaliști, intre Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu a avut loc un schimb dur de replici, dupa ce Valentin Popa a fost propus ministru al Educatiei. Nu e un scandal, e un cataclism in PSD, care va lasa urme, a comentat Cozmin Gusa. Consultantul…

- Doua figuri marcante din PSD, Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu, au fost in prim planul evenimentelor de la CEx de vineri, in cadrul caruia s au stabilit numele ministrilor din Guvernul Dancila iar diferentele de opinie anunta un aparitia unui nou razboi in interiorul partidului, informeaza evz.ro.…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, si „bodyguard” al liderului PSD, Liviu Dragnea, a raspuns arogant si batjocoritor la intrebarile unui jurnalist de la Adevarul privind reprosurile Comisiei...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a dezvaluit, marți dimineața, la Digi FM, cine este personajul „veninos” menționat luni seara de liderul partidului, Liviu Dragnea, care a spus, fara a-l nominaliza, ca este dintr-o „instituiție” și ca „a facut și face mult rau”.

- Secretarul general adjunct al partidului spune ca s-a abținut, la fel cum a facut și Niculae Badalau. "Au fost patru voturi impotriva și patru abțineri. Eu m-am abținut, la fel a facut și Niculae Badalau. Am rezolvat o problema interna din partid. Așa cum am spus de dimineața, majoritatea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, la Realitatea TV, ca in scandalul politistului pedofil ar trebui ca toti cei implicati sa plece din functii.Citeste si: Ponta, bilant DUR pentru PSD, la un an de la alegeri: 'Mare pacat...' In ceea ce priveste cazul politistului…

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Catalin Ivan, despre un Congres PSD: Il vad mai degraba pe Dragnea in Madagascar, decat sa vina din nou in fața membrilor de partid sa-și depuna mandatul, a spus europarlamentarul devenit indezirabil pentru conducerea partidului, dupa criticile aduse liderului PSD. ”Am vazut cateva incercari de a aduce…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat miercuri ca nu exista un cutremur in acest partid din cauza intalnirii dintre premier si "reprezentantii hastag Rezist" si ai "ONG-urilor finantate de Soros&comp", pentru ca, prin natura

- Analistul politic Dan Dungaciu a declarat ca daca ar fi sa revina monarhia in Romania nu ar ține nici de clasa politica, nici de Casa Regala. "Va veni de la alți ei, care, daca se vor implica, vor reașeza Romania intr-o zona strategica”, a explicat aceasta."Daca ar fi sa se intample nu va…

- La discutiile de la sediul PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, liderii de sectoare din Capitala, dar si mai multi lideri de organizatii judetene. Gabriela Firea a anuntat luni ca filialele din Bucuresti si Ilfov ale PSD vor organiza un miting…

- Imagini inedite cu Mihai Tudose care scoate limba la Codrin Ștefanescu. Premierul a fost surprins luni seara la un club din București, unde, alaturi de alți social democrați, i-a sarbatorit pe Niculae Badalau și Liviu Dragnea, pe care-l mai cheama și Nicolae. Liviu Dragnea a venit la restaurant insoțit…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat la Realitatea TV ca mitingul este organizat pentru sustinerea coalitiei de guvernare, a Guvernului, a programului de guvernare, a PSD, a ALDE. multe orase din România.

- Intrebat daca ar trebui intarite institutiile statului, Solomon a raspuns: „Eu cred ca sunt destul de puternice, numai ca trebuie sa doreasca sa fie cu adevarat institutii ale statului, asta care-l slujim noi si cetatenii”. „Statul paralel il putem defini fiecare cum dorim, dar vedem ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala. In cadrul sedintei s-a decis organizarea de mitinguri in Bucuresti si in tara, care vor avea loc, cel mai probabil, sambata, 9 decembrie.…