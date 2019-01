Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a spus joi, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, ca liderul PSD Liviu Dragnea se va casatori.”Irina Tanase va deveni cat de curand sotia lui Liviu Dragnea”, a spus Codrin Stefanescu, citat de B1 TV. In acelasi timp, Stefanescu a precizat ca liderul…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, afirma ca, duminica, la Consiliul National al social-democratilor, presedintele partidului, Liviu Dragnea, va transmite "un mesaj extrem de important, care va crea foarte multe ecouri"."Cel mai important lucru la acest Consiliu National va fi mesajul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Liviu Dragnea se afla la sediul partidului si ca acesta nu a facut nicio declaratie dupa anuntarea rezultatului referendumului deoarece a vorbit el in numele...