- Decizia de delegare a atributiilor a fost publicata in Monitorul Oficial. Liviu Dragnea trebuia sa se prezinte luni la Inalta Curte, in procesul privind angajarile fictive la Protectia Copilului Teleorman, insa este internat in spital. Liderul PSD are dubla hernie de disc si va ramane internat pentru…

- Liderul PSD Liviu Dragnea continua, in acest week-end, turneul pre-electoral, in filialele PSD cu probleme, unde se aleg noi conduceri, dupa ce fostii presedinti s-au dus la partidul lui Ponta. Sambata, acesta a tinut un discurs la Slobozia, in filiala Ialomita, condusa anterior de Marian Neacsu. Iar…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit, sambata, la Reșița, despre pericolul "statului paralel", despre care spune ca este un "sistem care se apropie de poliție politica și de teroare in Romania". "E cineva aici in sala care are curaj sa vorbeasca la telefon despre orice cu oricine? Despre asta vorbim,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat joi seara ca a stabilit locul summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, programat la sfarsitul lunii februarie, precizand ca detaliile vor fi prezentate saptamana viitoare, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Organizația PSD București sta pe un butoi cu pulbere, iar de la ora 18.00 va fi o ședința extrem de tensionata. Președintele interimar al PSD București, Gabriel Mutu, a explicat ca pe langa sancțiunea de retragere a sprijinului politic, viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, risca excluderea…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat joi seara, la B1 TV ca Irina Tanase va deveni ”cat de curand” soția lui Liviu Dragnea. Codrin Ștefanescu a precizat ca liderul PSD nu a plecat și nu va pleca in insulele Maldive, așa cum s-a zvonit in ultimele zile. „Liviu Dragnea nu se afla in…

