Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a dezvaluit ca Liviu Dragnea evita sa se uite la televizor in puscarie, in conditiile in care Viorica Dancila a preluat conducerea partidului si mai multi lideri ai PSD l-au acuzat ca e singurul responsabil pentru rezultatul foarte slab scos de PSD…

- Fostul secretar general al formatiuni social-democrate se declara gata sa mearga sa il vada pe Liviu Dragnea in spatele gratiilor, in momentul in care i se va permite. Adica la finele perioadei de 21 de zile de carantina impusa de lege dupa incarcerarea fostului sef al PSD. Intre timp, Codrin Stefanescu…

- ''Are voie la un telefon pe zi. De obicei, vorbește cu familia. Nu am vorbit despre ce se intampla in partid. Nu am vrut sa il necajesc despre care este relația intre colegii noștri dupa arestarea sa. Am incercat sa il protejez puțin. Nu cred ca se uita la televizor. Incearca sa se delimiteze de…

- Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman si este inchis, in acest moment, la penitenciarul Rahova, unde trebuie sa treaca prin perioada de carantina de 21 de zile, prevazuta in lege. Schimbari importante…

- Avocata lui Liviu Dragnea a mers la locuinta liderului PSD imediat dupa ce Inalta Curte a anuntat decizia de mentinere a pedepsei din prima instanta, de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si jumatate de inchisoare in dosarul Bombonica. …

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Ulterior, liderii PSD s-au reunit in sediul din Ion Ionescu de la Brad, iar de acolo ar fi pastrat legatura cu Liviu Dragnea.Citește și: ALERTA - Liviu Dragnea a fost CONDAMNAT la 3 ani și 6 luni…

- Consilierul președintelui USR, Andrei Caramitru, ar vrea sa-i vada pe toți liderii Partidul Social Democrat la inchisoare. Intr-o postare pe Facebook el a facut trimitere in acest fel la Dosarul Revoluției, in care procurorii spun ca Ion Iliescu a comis un act de tradare prin solicitarea intervenției…

- Secretarul general al Partidului Social Democrat, Codrin Stefanescu, a vorbit, marti, la Parlament, despre starea de sanatate a fostului presedinte Ion Iliescu. El spune ca, in urma discutiilor cu medicii, interventia chirurgicala la care a fost supus acesta a decurs bine, dar un raspuns mai detaliat…