Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca in PSD exista o ”lista neagra” elaborata de catre noua conducere a partidului in care sunt trecuți socia-democrații neagreați. ”Sunteți toți!”, scrie Ștefanescu pe Facebook, neprecizand ce inseamna pentru el cuvantul ”toți”. ”Mi-au spus cațiva…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat luni, la Antena, ca urmeaza o „curațenie” in partid dupa alegeri pentru ca unii membri au 'jucat pe alte fronturi'. Afirmațiile lui Ștefanescu au venit dupa ce Robert Negoița a cerut demisia liderului PSD și a premierului. „Este obligatoriu…

- Maneaua lui Guța „Victorie PSD” nu a fost comandata de partid, a declarat președintele PSD Cluj, Horia Nasra. Pana acum, nici un oficial al partidului nu a afirmat clar daca a existat o implicare a social-democraților in piesa cantata de manelist. Doar deputatul Catalin Radulescu s-a declarat incantat…

- Stefanescu il felicita pe Guta pentru manea si arata ca lui ii place foarte mult. "O parte din presa securistoida – hastagista – penelista – iohannista a luat foc cu indignare cand a ascultat maneaua lui Guta despre PSD ! S-au tavalit pe jos, au facut crize de nervi, au urlat de invidie. Dar mie chiar…

- Dupa ce s-au aflat cele doua intrebari pe care le-a ales preseidntele pentru referendumul din 26 mai, secretarul general al PSD-ului nu s-a sfiit sa spuna ca Iohannis “face bascalie de romani”. Mai mult, Codrin Stefanescu a subliniat, la un post TV, ca Klaus Iohannis “nu a catadicsit sa iasa” sa le…

- Nu a trecut multa vreme de cand atat trezorierul, cat si secretarul general al formatiunii social-democrate facusera o oprire, in cursul primei zile a saptamanii, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, cu intenia anuntata de Codrin Stefanescu de a depune o plangere, DNA-ul a anuntat extinderea…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste miercuri, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor electorale din tara si situatia unor ministri, intre care Rovana Plumb si Natalia Intotero, care se afla pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare din…

- "A fost un moment, de fapt, mai multe momente, in care am intrerupt, am vazut ca pot sa joc in hora, cu toate ca m-au sunat medicii a doua zi si m-au intrebat daca am ceva si la cap si le-am spus ca nu, inca, si o sa merg, o sa merg fara niciun fel de probleme. E domnul Codrin Stefanescu care, daca…