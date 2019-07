Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu a postat, pe pagina personala de Facebook, un mesaj in care susține ca Partidul Social Democrat și noua sa conducere pune in practica cele mai bizare idei ale opoziției.Citește și: Sorina Pintea cere MASURI URGENTE in cazul asistentei care a ȚIPAT la o fetița bolnava care…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a transmis un mesaj pe Facebook in care vorbeste despre numeroase plecari din randul social-democratilor, in timp ce „altii joaca ping-pong“ facand referire la partida dintre Viorica Dancila si Eugen Teodorovici

- Un vicepremier și un ministru al Tineretului Viorica Dancila ii sustine pe Daniel Suciu pentru functia de presedinte executiv al PSD si pe Marius Dunca, pentru cea de secretar general. Social democratii se afla inca in sedinta infomala la Neptun. Printre amatorii functiei de presedinte executiv ar mai…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, spune ca partidele care au depus motiunea de cenzura "vor doar sa darame, dar nu sunt in stare sa construiasca nimic". "Ce vor sa faca pentru romani cei care au depus moțiunea impotriva Guvernului? Nimeni nu raspunde la aceasta intrebare. Orban zice ca ar vrea…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Mihai Fifor, a reactionat pe pagina sa de Facebook cu privire la semnarea acordului dintre liderii partidelor de opozitie si presedintele Klaus Iohannis. De la semnarea acordului au lipsit reprezentantii PSD si ALDE, dar si cei de la UDMR.

- "Si s-a depus, in cele din urma, moțiunea de cenzura.Nu am vazut insa nicio propunere oficiala de premier din partea Opoziției. Orban? Sa fim serioși... Nu am vazut o propunere de guvern, nume de miniștri, structuri guvernamentale... Despre program de guvernare nici n-are sens intrebam. Nu…

- Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"!…

- Maneaua lui Guța „Victorie PSD” nu a fost comandata de partid, a declarat președintele PSD Cluj, Horia Nasra. Pana acum, nici un oficial al partidului nu a afirmat clar daca a existat o implicare a social-democraților in piesa cantata de manelist. Doar deputatul Catalin Radulescu s-a declarat incantat…