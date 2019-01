Stiri pe aceeasi tema

- Chris Hughes este unul din tinerii care au participat in cadrul emisiunii Insula Iubirii de la ITV, formatul original care a fost preluat si in Romania, scrie ciao.ro. Fratele lui Chris Hughes de la Insula Iubirii are cancer testicular. Ben a fost consultat de un medic in timp ce se afla la…

- Codin Maticiuc și-a adus aminte de cea mai frumoasa perioada a vieții sale, cea in care era elev de liceu, și a facut publica o imagine care cu siguranța i-a trezit multe amintiri placute din tinerețea sa. Unul din cei mai ravniți burlaci din Romania, Codin Maticiuc parea ca frange inimile fetelor…

- Lidia Buble este o artista care a avut o ascensiune intr-adevar fulminanta in industria muzicala. Iubita lui Razvan Simion, matinalul de la Antena 1, este considerata una dintre cele mai bune voci din Romania, iar in patru ani, de cand a debutat, a scos hit dupa hit. De curand, un urmaritor de pe Instagram…

- Lidia Buble este una dintre cele mai indragite artiste din Romania in prezent, insa viața sa nu a fost dintotdeauna roz. Iubita lui Razvan Simion a dezvaluit cu mult curaj care au fost primele sale joburi. Lidia Buble provine dintr-o familie cu 11 frați și este de la sine ințeles ca viața nu i-a fost…

- Carmen Simionescu va deveni mamica pentru prima oara la jumatatea anului viitor și radiaza de fericire. Vestea a venit chiar inainte de a implini 21 de ani, iar iubitul ei, Bogdan Clapescu, este foarte mandru ca va deveni tata la o varsta frageda.

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a confirmat ca e insarcinata cu cel de-al doilea copil. Dupa o perioada in care s-a zvonit ca Simona Gherghe ar fi din nou gravida , prezentatoarea de televiziune a facut anunțul oficial. Vedeta de la Antena 1 a confirmat, pe contul sau de socializare, ca…

- Damian Draghici și Cristina Stroe sunt foarte fericiți, deoarece vor deveni parinți. Artistul va fi a doua oara tatic, el mai avand o fiica, de varsta iubitei sale, adica de 25 de ani. Cei doi vor avea un baiețel, scrie Libertatea.ro, și sunt nerabdatori sa faca cunoștinta cu el. Cristina a postat recent…

- La un an de cand a adus-o pe lume pe micuța Victoria, Gabriela Cristea este insarcinata din nou! Vedeta și soțul ei, Tavi Vlonda vor deveni parinți pentru a doua oara in cateva luni. Surse din anturajul lui Tavi Clonda au scapat ”porumbelul”. Mandru nevoie mare ca sotia lui este din nou insarcinata,…