Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams (10 WTA) și Simona Halep (7 WTA) se vor infrunta sambata, 13 iulie, de la ora 16:00, in finala feminina de la Wimbledon 2019, conform Mediafax.Serena Williams pare sa plece ca favorita in ultimul act al acestei ediții de la Wimbledon datorita experienței bogate și a numeroaselor…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) se infrunta in finala Wimbledon 2019. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00; Partida Halep - Williams va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. ...

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) o va intalni pe Serena Williams (37 de ani, 11 WTA in finala Wimbledon 2019. Meciul va fi sambata, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. Americanii de la ESPN au prefațat duelul dintre Simona Halep și Serena Williams. ...

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) e intr-o noua finala de Mare Șlem, a cincea a carierei, avansand in ultimul act la Wimbledon 2019 dupa o victorie dominanta reușita in fața Elinei Svitolina (24 de anio, 8 WTA), scor 6-1, 6-3. Halep va juca sambata de la ora 16:00 finala la Wimbledon, cu jucatoarea care…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, locul 10 WTA si cap de serie nr. 11, s-a calificat marti in semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in sferturi, la capatul unui meci dificil, de compatrioata sa, Alison Riske (55 WTA),

- Serena Williams (10 WTA) a obținut, marți, calificarea in semifinalele turneului de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi de Alison Riske (55 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3, transmite Mediafax.Fostul lider mondial nu a avut parte de o partida simpla, fiind lasata in urma in mai multe randuri…

- Liderul WTA, australianca Ashleigh Barty, principala favorita, a fost eliminata surprinzator, luni, in optimile turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a pierdut in trei seturi, 3-6, 6-2, 6-3, in fata americancei Alison Riske (55 WTA). Riske a avut nevoie de o ora si 39…

- WIMBLEDON 2019 // Ashleigh Barty (23 de ani, 1 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) au avansat fara probleme in optimile de finala ale turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Barty a continuat forma de vis inceputa la Roland Garros și s-a impus categoric in fața britanicei Harriet Dart (22 de…