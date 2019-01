Stiri pe aceeasi tema

- Andra, una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania, mai mult, care nu face niciodata playback, va sustine un mare concert in luna martie, in Marea Britanie. Artista a poostat pe Instagram, anuntand merele eveniment. Imediat, fanii ei au asaltat-o cu mesaje. Au scris si romani care sunt stabiliti…

- CaxtigEtoarea "X Factor" nu xi-a vEzut fiica de doi ani xi incearcE din rEsputeri sE o aducE in Romania. }nainte de concurs, abia reuxea sE se intretinE xi toti banii pe care ii caxtiga ii trimitea in Filipine, ca cea micE sE aibE bani de hEinute xi mancare. Acum, se intamplE ceva neaxteptat pentru…

- Andra Maruța este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Are foarte mulți fani și concerte in fiecare saptamana. Cantareața este implinita din toate punctele de vedere și nu rateaza nicio ocazie sa arate acest lucru și prietenilor virtuali. Recent, pe contul personal de socializare, Andra…

- Victoria Romaniei cu 3-0 in fata Lituaniei, in Liga Natiunilor, a consemnat debutul pentru nationala a lui Ianis Hagi. Fiul ”Regelui” a fost trimis pe teren in ultima jumatate de ora si a facut fata pretentiilor lui Contra, dupa cum a recunoscut chiar selectionerul la finalul...

- Codin Maticiuc și Viorica de la Clejani s-au atacat reciproc pe conturile de socializare, dupa ce Codin s-a luat de operațiile estetice ale Margheritei. Acesta a ținut sa precizeze ca artista este transformata total și ca s-a urațit in ultima perioada. „Margherita asta a fost foarte urata, apoi s-a…