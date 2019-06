”Codex of Magic”, povestea UNTOLD 2019. Vezi programul festivalului Anul acesta, odata cu aniversarea a 5 ani de UNTOLD, fanii festivalului vor asista la ceva cu adevarat extraordinar - dezvaluirea unui secret bine pastrat, poarta catre o lume a cunoașterii nelimitate. Ediția aniversara din acest an va aduna, pentru o celebrare de neuitat, toate personajele cu care fanii festivalului au facut cunoștința in toți acești ani: Magicianul, Dragonul, Regele Razboinic, Preoteasa Ințelepciunii, Bufnițele, Zanele și toate viețuitoarele magice care traiesc in acest taram. Povestea UNTOLD 2019: Codex of Magic Povestea2019: Codex of Magic Codex of Magic este o carte grandioasa, ascunsa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

