Code Orange Warning of Snow for the Southern Part of the Country. Weather Forecast for the Weekend

- Daca la momentul la care a venit la Inalta Curte a ales sa nu stea de vorba cu reprezentantii presei, la plecarea de la instanta, dupa-amiaza, Liviu Dragnea a raspus mai multor intrebari ale reporterilor. Una dintre ele referitoare la declaratiile unui martor, cum ca Dragnea, fostul sef al Consiliului…

- An orange code warning is issued for the end of March. The warning is valid between March 22, at 11 PM until March 23, at 3PM. In south of Banat and Oltenia, most of Muntenia, and Dobrogea there will be...

- Au fost momente dificile pentru avocatul Ionascu. Masina in care se afla a fost serios avariata intr-un accident rutier grav, iar aparatorul legii a ajuns la Floreasca, fiind in afara oricarui pericol. Accidentul a avut loc la primele ore ale zilei de marti, pe Autostrada A 1, pe sensul catre Capitala.…

- Concursul “Cupa Rivulus Dominarum ed a VI-a INDOOR etapa a II-a” desfasurat la sfarsitul acestei saptamani aduce sportivilor sectiei de orientare de la CSS Baia Sprie, 5 locuri I si cate un loc II si III. Concursul organizat de CS Maratin Rivulus Dominarum in parteneriat cu FRO, AJO MM, DJST Maramures,…

- Frig, vant, ploaie și chiar ninsoare. Baba Dochia iși mai scutura odata cojocul și nu ne lasa sa ne bucuram de primavara. Iarna nici ea nu vrea sa plece ușor și ne va ține inca vreo patru-cinci zile cu haine groase și centralele pornite. Vine o saptamana in care temperaturile sunt sub limitele normale…

- Cum pe final de saptamana iarna pare decisa sa se reinstaleze in majoritatea masivelor, salvamontistii au ales sa transmita un mesaj celor care au de gand sa mearga la munte in acest week-end. Totul, pentru a se evita orice posibil risc la adresa sigurantei montaniarzilor dornici de aventuri la inaltime.…

- Niste microorganisme. Asta sunt cu totii cei ardicati la gradul de personaje de umplutura gheraite de institutia care numara colacii ADN-ului! Scris anglicaneste, si nu degeaba, ca de-acolo provine! Scris asa si pronuntat taraneste, “adienieul”. Intelegeti ca la o adica, din nimic sau din curiozitate,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare.

- Acuzat, printr-un denunt, de ”defaimarea tarii”, europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat sa dea explicatii in fata Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua Romaniei. Posesor al acestei medalii, Cristian Preda s-ar putea trezi in situatia de a-i fi retrasa decoratiei, asa cum de altfel a patit…

- Runda a treia de la actuala editie a turneului american le-a adus din nou pe teren, ca adversare, pe Venus si Serena Williams. A fost a 29-a infruntare directa dintre doua surori care au scris istorie in tenis. Castigatoare a fost, de aceasta data, Venus Williams. La finele duelului de pe teren, incheiat…

- Pe langa indemnul adresat la momentul la care a ajuns, sambata dimineata, la Sala Palatului, Gabriela Firea a mai avut un mesaj pentru colegii sai, de aceasta data rostit de la tribuna Salii Palatului, in plin Congres al social-democratilor. Incepand prin a spune ca “o functie in BPN nu inseamna o coronita”,…

- Chiar daca primavara a sosit in județul Alba și se anunța in continuare o incalzire a vremii, in munții Apuseni și Șureanu mai este, deocamdata, sezon de schi. Totuși, amatorii de sporturi de iarna care prefera partiile de la Arieșeni trebuie sa știe ca, cel mai probabil, este ultimul weekend in care…

- Actrita Meghan Markle, logodnica printului Harry, a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii secrete oficiata de arhiepiscopul de Canterbury. Ceremonia a avut loc in contextul in care actrita americana se va casatori cu printul Harry pe 19 mai. Ceremonia a durat 45 de minute…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta. Aici el a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Dar nu prea s-au inteles. Cica, discutiile s-au axat pe…

- Proiectul s-a derulat la nivel național pe parcursul a opt luni, avand ca rezultat final colectarea a peste 550 de kilograme de deșeuri medicale de tip infecțios, care au fost distruse. Dupa cum Sanatateabuzoiana.ro a relatat la momentul respectiv, in cursul lunii mai a anului trecut a fost demarata,…

- In perioada 03 – 04 martie a.c, pe raza judetului Dambovita au fost inregistrate patru accidente de circulatie, soldate cu vatamarea corporala usoara a patru persoane. Din fericire, nicio persoana nu si-a pierdut viata si nu a fost ranita grav in accidentele de circulatie produse pe drumurile din Dambovita.…

- Utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cardul național este folosit de milioane de romani. Este posibila insa și pierderea acestuia, neprevazutul putand interveni in viața noastra in orice moment. Pentru emiterea unui duplicat al cardului național de sanatate, titularul, reprezentantul…

- Iata ca noul ministru al Transporturilor tocmai ce a girat o „regie” in buna traditie pesedista, prin care prevederile legale in vigoare au fost calcate in picioare pentru a se asigura astfel un nou mandat de patru ani pentru omul sustinut si garantat de Liviu Dragnea in fruntea Regiei Autonome Registrul…

- Asa cum am mai mentionat si cu alte ocazii, Suceava beneficiaza de un adevarat izvor de talente in ceea ce priveste rugbiul. O dovada a acestui fapt o reprezinta convocarea tanarului Robert Cuzeac de la LPS Suceava la un stagiu de pregatire cu lotul national Under 18 al Romaniei. Sportivul pregatit…

- Ajunse pe ultima suta de metri, trei intreceri interesante de minifotbal iși continua parcursul in acest weekend, in complexul ”Dolce Vita”. Sambata, in Campionatul Primariilor din județul Gorj, urmeaza disputarea jocurilor din etapa a XVII-a. Prologul din acest weekend il constituie…

- Pe cand dezvaluiam descinderea fostului vicepresedinte american Joe Biden la Bucuresti pentru decaparea chinezofilului Victor Ponta, anuntam in premiera si ruptura totala dintre George Maior si Florian Coldea, cuplul care pe atunci nu doar ca se afla de aproape un deceniu la conducerea SRI, dar parea…

- The road traffic on some segments of five national roads in Dobrogea, A2 and A4 motorways is still closed on Thursday morning, but on the Fetesti - Cernavoda segment traffic is open in controlled lines, informs the Constanta Regional Roads and Bridges Directorate. The director of the Constanta…

- School classes are suspended entirely on Wednesday due to bad weather conditions in nine counties and in Bucharest and partially in five other counties. According to a press release issued by the Education Ministry, the suspension period of classes has been extended until Thursday in the Arges…

- Un val de frig siberian a cuprins Europa, gerul provocand moartea a cel putin noua persoane incepand din weekend, scrie AFP, citat de News.ro . In Franta, doua persoane fara adapost au fost gasite moarte, una la Valence, duminica, si una in regiunea pariziana, vineri. Temperaturi glaciale, accentuate…

- Jumatatea formatiei Alb/Negru a fost ofertat sa prezinte o emisiune de weekend. Incepand de sambata, 3 martie, Andrei Ștefanescu se va alatura familiei Antena Stars și va prezenta emisiunea ”Star Matinal” alaturi de Nasrin Ameri și de asistenta Roxana Nicolae. Andrei marturisește ca are emoții, dar…

- Suceveanul Sebastian Nechita, de la Juniorul Suceava, a fost convocat la lotul national de antrenorul Adrian Vasai pentru dubla amicala pe care reprezentativa Under 15 a Romaniei o va disputa impotriva reprezentativei similare a Turciei. Partidele vor avea loc in Antalya, in zilele de 6 și 8 ...

- The absorption rate of European funds isn't satisfying, and there is even a risk of losing 800 million euro under the Regional Operational Programme (ROP), Prime Minister Viorica Dancila said on Thursday at the General Assembly of the Romanian County Councils Union (UNCJR), and made a call on the…

- Delia, Smiley, Elena Gheorghe, 3 Sud Est si Voltaj sunt printre cei mai ascultati artisti ai momentului. Iata care sunt piesele de top. De sase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate…

- Vremea se incalzeste si ramane peste valorile normale pentru aceasta perioada a anului.Vineri, in cea mai mare parte a tarii, regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul mediilor multianuale, exceptand regiunile sudice si sud-vestice, unde se vor inregistra temperaturi diurne usor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Și in acest an se anunța o participare numeroasa la Winter Cup, evenimentul sportiv regional al anului. La turneul deschis s-au inscris 21 de echipe din județ, la secțiunea dedicata juniorilor – opt, la fete – patru, iar la old-boys – patru. Astazi, se da startul unei noi ediții a Winter Cup la fotbal…

- The National Meteorological Administration (ANM) issued on Thursday a Code Yellow warning for heavy snowfalls in eight counties in the north of the country, starting tonight until Friday afternoon. The counties under the warning are: Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Suceava,…

- Romania si Canada se vor infrunta la Sala Polivalenta, la 10 si 11 februarie. Invingatoarea va juca, in aprilie, barajul de promovare in Grupa Mondiala I. Invinsa va fi trimisa la un alt baraj, cel pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.

- De vineri pana duminica inclusiv, in perioada 2-4 februarie, parterul Iulius Mall Suceava va fi invaluit in parfumul nostalgic al Targului de Antichitati. Zeci de expozanti din toate colturile tarii isi vor prezenta cele mai de pret piese, spre incantarea celor care apreciaza frumosul si unicitatea…

- Madalina Tatar (15 ani), o turdeanca plecata cu parinții in Portugalia, a fost convocata la lotul național de junioare Under 17, pentru a participa la un turneu in Turcia. Convocarea a fost o adevarata surpriza, in condițiile in care turdeanca evolueaza de 5 ani la un club din Portugalia, intr-o echipa…

- Afla tot ce iți rezerva astrele pentru aceasta luna și descopera principale previziuni din horoscopul lunii februarie 2018. Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna februarie 2018 Simți ca nivelul de energie incepe sa scada. Programul solicitant de la birou iți epuizeaza…

- One Romanian national was slightly injured in the railway accident on Thursday in Milan, Italy, the Foreign Affairs Ministry (MAE) informs in a release sent to AGERPRES. The Romanian citizen was rushed to the hospital, being subsequently released from the medical unit. According to…

- Accident mortal! Un tanar de numai 19 de ani și-a pierdut viața, sambata seara, pe șoselele din Teleorman. Nenorocirea s-a petrecut in jurul orei 03.00. La acea ora, un apel la 112 anunța producerea unui accident rutier pe DN 51, in localitatea Smardioasa. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje ale…

- Sfarsitul de saptamana readuce in peisaj precipitatiile – in mare parte cele specifice anotimpului in care ne aflam. Analizand prognoza, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis o informare meteo, ce va intra in vigoare peste mai putin de doua ore, adica la ora 20. In prima…

- President Klaus Iohannis on Thursday sent Parliament for reexamination the Law on modification and completion of the Law no. 202/1998 regarding the organization of the Official Journal of Romania, with the law saying that this public entity will be moved under the authority of the Government, more…

- Echipa de fotbal de Liga a 3 a SSC Farul Constanta s a inteles cu mijlocasul Alin Carstocea, care se va integra de maine programului echipei si va si semna contractul. In varsta de 26 de ani varsta pe care a implinit o ieri , Carstocea este nascut la Navodari, joaca mijlocas, iar ultima echipa la care…

- Sfarsitul acestei saptamani este plin de baschet la Constanta. In Liga 1, BC Athletic debuteaza in turneul semifinal, intalnind, duminica, 21 ianuarie, de la ora 15.00, CSM Ploiesti. Este primul meci oficial din 2018 pentru echipa de pe litoral. Adversara sa are in lot jucatori care au fost scheletul…

- Romania a devenit campioana europeana la bob 4 persoane Under 23, la intrecerea desfasurata in Germania, la Winterberg, iar din echipajul medaliat cu aur a facut parte si Alexandru Andrei Bugheanu, cunoscut in special pentru evolutiile sale din atletism, sub culorile CS Farul Constanta Pregatit la atletism…

- Opt persoane au fost ranite, vineri seara, 12 ianuarie, intr-un accident produs pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Accidentul rutier s-a produs din cauza unui șofer care a schimbat banda de mers fara sa se asigure. Trei autoturisme au fost implicate in coliziune. Accidentul rutier s-a produs in jurul…

- The investigation conducted by the Criminal Section of the General Prosecutor's office shall clarify all aspects under discussion in the case of policeman Eugen Stan, including such aspects related to the manner in which the pedophilia cases were previously investigated, general prosecutor Augustin…

- Cantaretul portughez Ricardo Caria, stabilit in Arad de ani de zile, are un nou proiect. De aceasta data doreste sa cante in mijlocul naturii, alaturi de alti romani. Totul prin organizarea unei tabere.

- BERBEC: Berbecii vor sa dea impresia ca nu sufera ca sunt singuri, insa nimeni nu știe ce se afla de fapt in sufletul lor. Ar fi mai bine daca s-ar concentra asupra domeniului financiar și și-ar plati datoriile pana la sfarșitul anului. TAUR: Povestea de dragoste pe care taurii…

- Lotul național Under 20, condus de reputatul tehnician Gheorghe Tadici, va participa, intre 28-29 decembrie, la Cupa „Consiliului Judetean”, eveniment la care mai evolueaza SCM Craiova, HCM Ramnicu Valcea si gazdele din Salaj. Pop are 19 ani, fiind considerata cea mai buna extrema dreapta…