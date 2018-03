Code Orange of Floods on Danube River

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au instituit Cod portocaliu de inundatii pe Dunare, sector aval Gruia - amonte Giurgiu (judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu), incepand de joi dimineata pana pe 31...

- Capitala si alte 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Codul portocaliu care vizeaza ninsoare…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis inca de vineri doua atentionari Cod galben de depasire a cotelor de aparare pentru anumite sectoare ale Dunarii, valabile pana in data de 31 martie 2018. "Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice…

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben pentru Dunare, anuntand ca nivelul apei este in crestere si se vor depasi cotele de aparare in anumite zone. Avertizarea a intrat in vigoare sambata, la ora 6.00, si este valabila pana in 31 martie, la ora 16.00. ”Avand in vedere situatia hidrologica actuala…

- Cod Galben ptr sectoare ale Dunarii din aceasta dimineata Foto: Arhiva. Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor anunta ca din aceasta dimineata intra în vigoare un Cod Galben pentru anumite sectoare ale Dunarii, atentionare valabila pâna pe 31 martie.…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, urmare a manifestarii fenomenelor hidrologice, au fost afectate 71 de localitați din 15 județe (Argeș, Brașov, Buzau, Calarași, Covasna, Dolj, Dambovița, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mureș, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) și municipiul…

- Urmeaza un val de inundatii si este cod portocaliu in doua judete iar inalte zece este cod galben, din cauza revarsarilor de ape cauzate de topirea zapezii. In pericol mare sunt gospodariile si terenurile situate in apropierea raul Neajlov si afluentii acestora, din judetele Teleorman si Giurgiu. Specialistii…

- Hidrologii au emis noi avertizari cod galben și cod portocaliu pentru mai multe județe din țara. In localitați din Teleorman și Giurgiu sunt posibile depașiri ale cotelor de atenție. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, in perioada 9 martie, ora 13:00 – 11 martie, ora…

- Conform IGSU, s-au produs inundatii in 33 de localitati din zece judete - Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad si Valcea -, fiind afectate 31 de case, 209 curti, 95 de anexe gospodaresti, 689 fantani, un pod, 31 podete, 714 de hectare de teren arabil, 388 de hectare…

- Hidrologii au emis avertizare de cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Giurgiu si Teleorman, pana la ora 12.00. De asemenea, vor fi si sub cod galben rauri din 12 judete. Astfel, codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Neajlov (sector aval confluenta Dambovnic – S.H.…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA), este cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice: Neajlov (sector aval confluenta Dambovnic – S.H. Calugareni), Glavacioc (bazin mijlociu si inferior), Calnistea - judetele: Giurgiu si Teleorman. Totodata,…

- Hidrologii au emis un cod portocaliu de inunudații pentru rauri din județele Teleorman și Giurgiu. Avertizarea este valabila pana vineri, la ora 12. In acest interval vor fi sub cod galben și rauri din 12 județe. Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA), codul portocaliu…

- Inundatii au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din judetele Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea. Peste 120 de pompieri au intervenit pentru evacuarea apei din 5 locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, informeaza Mediafax.In ultimele 24…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata. Pana la ora 9.00, pentru municipiul Bucuresti si Constanta, Caras-Severin,…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata. Pana la ora 9.00, pentru municipiul Bucuresti si Constanta, Caras-Severin,…

- UPDATE: Ministerul Educatiei precizeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Giurgiu toate…

- Școlile inchise din cauza viscolului și a gerului, joi și vineri. Ministerul Educației a anunțat ca elevii nu vor merge la cursuri toata saptamana din cauza temperaturilor scazute București și in alte opt județe din țara. In schimb, in Argeș, Tulcea și Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, 1 martie.…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea si in municipiul Bucuresti.In intervalul amintit, efectivele…

- Circulatia rutiera pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Vremea in București, 27 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori, viscol și ger . Toate școlile sunt inchise, iar legaturile cu Constanța și Giurgiu sunt blocate, dupa ce Autostrada Soarelui a fost inchisa . Vezi galeria foto + 9 + 9 Vremea in București, 27 februarie 2018. Valul…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti, informeaza

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Valul de aer rece care s-a abatut asupra Romaniei a facut ca temperaturile sa scada foarte mult, de aceea ziarul Libertatea a realizat un experiment pentru a vedea in cat timp ingheata apa turnata peste un metal. Pentru a realiza acest experiment a fost nevoie de doua sticle, una a fost umpluta cu apa…

- Scolile raman inchise si marti in Bucuresti si in judetele Dolj, Constanta, Giurgiu, Ilfov si Teleorman, in timp ce in Braila si Olt cursurile sunt suspendate attt marti, cat si miercuri. In judetele Calarasi si Mehedinti marti vor fi inchise doar anumite scoli, potrivit Ministerului Educatiei.Citește…

- In Bucuresti si in judetele Dolj, Constanta, Giurgiu, Ilfov si Teleorman, școlile raman inchise marți, in timp ce in Braila si Olt cursurile sunt suspendate inclusiv miercuri. In judetele Calarasi si Mehedinti marti vor fi inchise doar anumite scoli, potrivit Ministerului Educatiei. Marti, 27 februarie,…

- CNAIR: Peste 60 de tone de material antiderapant, pe drumurile din Cluj Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit luni cu 775 de autoutilaje si a raspandit 1.475,08 tone de materiale antiderapante, la nivel national, in intervalul orar 12:00 - 17:00. Potrivit…

- Decizii anunțate privind intreruperea cursurilor din motive de iarna. Școlile vor fi inchise atat marți, 27 februarie, cat și miercuri, 28 februarie, in județele Braila și Olt. Marți, 27 februarie, cursurile sunt suspendate in toate unitațile de invațamant preuniversitar din județele Dolj, Constanța,…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri in unitati de invatamant din mai multe judete, din cauza conditiilor meteorologice, potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale, remis luni AGERPRES. Cursurile vor fi suspendate marti in toate unitatile de invatamant preuniversitar…

- Potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), marți, 27 februarie, și miercuri, 28 februarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile sunt suspendate integral in județele Braila și Olt. De asemenea, marți,…

- "Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 16.30, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda și Constanța, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero. Se va circula deviat pe DN 22C, intre Cernavoda și Murfatlar,…

- Avand in vedere ca incepand cu ora 07:00 a intrat in vigoare codul portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite si vizibilitate scazuta recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in cazuri de stricta necesitate. Cele mai afectate judete de conditiile meteorologice extreme din aceasta…

- In perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: - DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant - DRDP BUCUREȘTI: cu 269 autoutilaje și s-au raspandit 349,2 tone material antiderapant; - DRDP CRAIOVA:…

- Cursa anulata este Ryanair care circula pe ruta Roma-Bucuresti-Roma. De asemenea, intarzieri la sosiri au cursele TAROM Iasi-Bucuresti, Belgrad- Bucuresti si Budapesta-Bucuresti, iar la plecari cursele Pegasus Bucuresti-Istanbul, Ryanair Bucuresti-Berlin, Wizzair Bucuresti-Londra, TAROM Bucuresti…

- 'Recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si doar daca au autovehiculele echipate de iarna. Recomandam de asemenea conducatorilor auto sa se informeze inainte de a pleca la drum despre starea zonelor tranzitate, sa adapteze viteza la conditiile din trafic si…

- Cod portocaliu de ninsori și viscol in București și alte 12 județe. ANM a emis o noua atenționare de vreme extrema, care intra in vigoare pe 26 februarie. Sunt așteptate ninsori abundente și viscol puternic. UPDATE 26 februarie, ora 7:50. Situația drumurilor și a porturilor inchise din cauza condițiilor…

- The National Administration of Meteorology on Sunday issued an Orange Code alert for snowfalls and blizzard, for 12 counties in southern Romania, including the Capital City. Thus, the Mehedinti, Dolj, Olt and Teleorman counties will be facing heavy snowfalls, with the snow layer to exceed 30-40…

- 'Sa ne pregatim de ce-i mai rau, Doamne ajuta sa nu fie cazul! Nu facem altceva decat sa reamintim ca, atunci cand vremea este extrema si sunt caderi de mari cantitati de zapada, ar trebui sa evitam sa iesim cu masinile in trafic. Am vazut nu putini care nu constientizeaza ca deszapezirea se face cu…

- Ministerul Sanatatii arata intr-un comunicat transmis, duminica, faptul ca in cazul in care este necesara deplasarea in spatii deschise, este recomandata folosirea mijloacelor de protectie adecvate - caciuli, manusi etc. "Trebuie evitata expunerea prelungita a mainilor si picioarelor la temperaturi…

- Caras-Severinul se numara printre judetele in care, in dimineata de joi, 22 februarie, au fost demarate 101 perchezitii domiciliare, fiind puse in aplicare 27 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat statului fiind estimat la doua milioane de euro. Potrivit…

- Potrivit sursei citate, perchezitiile sunt efectuate în Bucuresti si în judetele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, Cluj, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj si Caras - Severin, la activitati participând si politisti specializati în investigarea…

- La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice desfașoara 101 percheziții domiciliare in județele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, CluJ, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj, Caras-Severin și in municipiul București. Perchezițiile se…

- In Vaslui, de exemplu, rata somajului este de 10,19%, fiind de peste 2,5 ori mai mare decat media inregistrata la nivel national (de 4,02% in decembrie 2017), arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Pe locul doi in topul judetelor cu cel mai ridicat nivel al…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și in alte județe (Sibiu, Brașov, Gorj, Valcea, Timiș, Covasna, Harghita, Olt, Dolj, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Tulcea, Constanța). Fenomenul este asociat cu depuneri de chiciura.…

- Precipitatii si ninsoare Judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dâmbovita si Prahova se afla pâna la ora 11:00 sub cod galben de ninsoare. Totodata, va intra în vigoare…

- Cod galben de vreme rea in orele urmatoare, pentru mai multe zone din țara. Meteorologii au dat alerta joi dimineața. Pana la ora 11:00, vor fi sub Cod galben de vant puternic, cu viteze la rafala de pana la 55-65 km/h, izolat 70 km/h, judetele Mehedinti (zona joasa), Olt si Dolj. Administratia Nationala…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare a unor instituții de invațamant. Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de tip cod galben valabile pentru 14 județe din țara. Meteorologii se așteapta la scaderea vizibilitații sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. UPDATE 10.00: Meteorologii au emis o noua avertizare nowcasting cod galben…

- Unsprezece judete – Alba, Sibiu, Covasna, Olt, Dolj, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Iasi si Vaslui – se afla in aceasta dimineata sub atentionare cod galben. In acest interval, se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Potrivit…