- „Pentru ca Romania devine tot mai mult scena unui marxism cultural de o violența cum nu s-a mai vazut din anii 50 și care ne amenința insași ființa naționala, impingindu-ne spre a ne rușina de valorile morale cele mai profunde, libertate, respectul fața de om, fața de valorile naționale și familiale.…

- Mai putin de unul din cinci spitale a raportat infectii nosocomiale in primele patru luni ale anului 2019, in contextul in care in Romania sunt, in total, 375 de spitale de stat. Pana in prezent, au fost raportate peste 1.000 de cazuri de infectii nosocomiale in aceasta perioada, conform unui raport…

- Peste 1.000 de infecții nosocomiale au fost raportate in primele 4 luni ale anului 2019 de catre 69 spitale din intreaga țara, potrivit unui raport al Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, in condițiile in care in Romania ...

- Un pescar amator spune ca tot pestele din Lacul 2 Bungetu, din comuna damboviteana Vacaresti, este contaminat cu tenie. Acesta spune ca atunci cand sotia sa a incercat sa-l pregateasca pentru consum, din stomacul pestelui au iesit mai multi viermi mari.

- Ministerul Finanțelor a anunțat ca va pune in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența prin care cota de TVA platita pentru produsele bio și cele tradițonale sa scada de la 9% la 5%. Alimentele respective trebuie sa fie autorizate de Ministerul Agriculturii. De asemenea, a propus masuri…

- George Tucudean a vorbit deja la clinica, iar pentru inceput i se va monta un holter, un aparat de monitorizare a activitatii inimii pentru 24 de ore. In functie de rezultatele controlului si de opinia noua a doctorilor, fotbalistul este tentat sa mai suporte inca o ablatie, dupa cea facuta in urma…

- Imagini de cosmar la Clinica de Oftalmologie a Spitalului Judetean Cluj-Napoca! Deputatul USR Emanuel Ungureanu vine cu acuzatii grave la adresa medicilor. Parlamentarul spune ca pacientii de la oftalmologie sunt nevoiti sa-si cumpere toate materialele pentru operatii de la magazinele unor medici…