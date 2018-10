COD RUTIER schimbat: Vorbeşti la telefon când traversezi, primeşti amendă Un nou act legislativ a fost adoptat miercuri in acest sens pentru a reduce numarul victimelor accidentelor de circulatie. "Pietonii nu vor mai putea utiliza telefonul mobil in momentul in care se vor angaja in traversarea strazii", a declarat ministrul lituanian al Transporturilor, Rokas Masiulis, cu ocazia unui reuniuni a cabinetului transmisa in direct la postul de televiziune. Incepand de luna viitoare, cei care traverseaza strada in timp ce vorbesc sau isi verifica mesajele pe telefonul mobil risca o amenda care poate ajunge pana la 40 de euro. Orasul american Honolulu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

