Stiri pe aceeasi tema

- Peste 166.000 de turisti romani au ajuns de Revelion in statiunile tara, cu 4,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit peste 40 de milioane de euro, in crestere cu 8,5%, comparativ cu Revelionul anterior, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). În acest…

- Cinci romani din Italia sunt acuzati de furt prin metoda imbratisarii. Se pare ca unul dintre talhari aborda oamenii in varsta pe strada si le cerea indicatii despre directiile de mers, scrie presa din Peninsula.

- Intrebarea „Si noi unde petrecem Revelionul anul acesta“ este deja pe buzele multor turisti. Daca unii aleg destinatii din tara, o alta categorie iubitoare de lux si opulenta deja a platit din timp zeci de mii de euro pentru destinatii precum Dubai, Maldive sau Egipt.

- Conaționalii care traiesc in Italia nu mai pot circula cu autovehicule inmatriculate in Romania, potrivit unor modificari ale Codului rutier din peninsula. Amenzile sunt intre 712 si 2.848 de euro si presa a publicat deja cazurile unor cetateni romani sanctionati. Sute de mesaje de protest au fost transmise…

- Italia se pregateste sa ia o decizie radicala impotriva strainilor care circula cu masini inmatriculate in alte state. Ministerul Transporturilor din Peninsula a inclus intr-un decret o prevedere prin care cei care locuiesc in Italia nu vor putea sa circule mai mult de 60 de zile cu autoturisme inscrise…

- Cei mai multi respondenti care spun ca lipsa fondurilor ii impiedica sa ia masuri pentru o locuinta mai verde sunt din Italia, Romania si Franta (cu 56%), media europeana fiind la 47%, arata un studiu al grupului ING transmisa marti. Costul este principalul motiv pentru care europenii…

- Romanii din Italia cred ca vizita președintelui Iohannis in Peninsula este un inceput pentru rezolvarea problemelor pe care le au. Șeful statului este și el convins ca imaginea lor in Italia "se va schimba considerabil".

- Romania se situeaza pe locul 5 in Europa la consumul de pesticide, dupa marii consumatori care sunt Spania, Franta, Italia si Germania, informeaza Eurostat, potrivit Mediafax. Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 putin peste 10 ...