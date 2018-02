Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza efectelor complexe pe care le au asupra organismului uman medicamentele trebuie administrate cu grija atunci cand suntem șoferi auto. Unele medicamente au efecte secundare precum: somnolența, dureri de cap, amețeala, scaderea reflexelor, gandire confuza, incețoșarea vederii sau chiar stari…

- Circulatia rutiera pe strada 31 August din Capitala, tronsonul cuprins intre strada Tighina și Ismail, va fi suspendata astazi, pana la ora 16. In zona vor avea loc lucrari de curatare a copacilor.

- Receptia lotului 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, in lungime de circa 16 km si care se termina intr-un nod spectaculos la Turda, unde intersecteaza A3 spre Gilau si DN1, a fost stabilita pentru data de 15 februarie.

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Sfantul Gheorghe, in perimetrul strazilor Alexandru Hajdeu – Alexandru cel Bun, pe data de 10 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.

- Se inmulțesc cazurile conducatorilor auto prinși la volan sub influența bauturilor alcoolice sau chiar fara permise de conducere. Multi soferi uita regulile de baza pe care le-au invatat la scoala de soferi si pun in pericol nu doar siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic. Ingrijorator…

- In data de 03.02.2018, incepand cu orele 09.00, traficul rutier va fi restrictionat si deviat in zona Aleea Industriilor la intersectia cu str. Aurel Vlaicu, circulatia urmand a se derula alternativ doar pe un sens de mers. In zona respectiva se va actiona pentru a fi indepartate conductele dezafectate,…

- Una dintre afacerile bune pe care Firea ar vedea-o ca facand parte din consortiul sau de la Capitala este metroul bucurestean. Sova s-a gandit ca primarita l-ar merita drept cadou. Prin noiembrie, primarul general al Capitalei a reiterat ca metroul ar trebui sa fie in coordonarea municipalitatii. Atentie,…

- Desi risca sa produca accidente grave de circulatie, numerosi soferi isi risca viata, urcandu-se la volan, desi au permisul suspendat sau nu au dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice.

- Mai multi soferi, depistati pe raza judetului Ialomita, conducand fara permis sau dupa ce am consumat bauturi alcoolice, sunt cercetati penal de politisti pentru infractiuni la regimul rutier.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1Ploiesti Brasov, intre kilometrii 101 500 de metri si105, pe sensul de urcare se circula in conditii de aglomeratie, formandu se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 40 km h. In conditii…

- In ultimele 48 de ore, politistii rutieri au efectuat, atat in municipiu cat si pe raza judetului Arad, mai multe actiuni, avand ca scop prevenirea si combaterea accidentelor rutiere. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 423 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat opt infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit sapte dosare penale care au vizat conducerea…

- Inspectoratul National de Patrulare informeaza ca, din cauza precipitatiilor si temperaturii scazute, pe drumuri s-a format polei. In acest context, politia recomanda conducatorilor auto: - sa nu porneasca la drum daca nu au echipat autovehiculul cu pneuri corespunzatoare; -sa nu uite ca autovehiculul…

- Pe drumul Iasi Vaslui nu se mai poate circula. Din cauza depunerilor de zapada mai multe tiruri au ramas blocate. Autoritatile au dispus ca drumul sa fie inchis. De asemenea, ambulantele ajung greu la solicitari.

- Avand in vedere condițiile meteo din aceasta perioada, Politia Romana va recomanda sa adaptati permanent viteza la conditiile de drum si trafic. Chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila este umeda ori acoperita de polei, gheata, zapada sau mazga, trebuie sa circulati…

- Ministerul Transporturilor propune majorarea cu cel tin 85% a tarifelor aferente rovinietei pentru dube si camioane, masura fiind luata pentru a evita declansarea procedurii infringementului de catre Comisia Europeana.

- Sase infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politistii calaraseni in perioada 12-14 ianuarie, cand au fost organizate actiuni pentru reducerea riscului rutier prin depistarea si sanctionarea celor care incalca prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice.

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999.

- Tocmai de aceea, este atat de important instructorul cu care vei porni pe acest drum. Important nu este doar ca el sa fie un sofer bun ci sa stie cum sa-ti transmita si tie cunostintele lui practice pentru a avea vreo sansa sa obtii plasticului roz mult ravnit. Concluzia: atentie la scoala de soferi…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier. Se pare ca un autoturism a accidentat grav un pieton care traversa pe trecerea de pietoni.Circulatia pe DN1 Bucuresti Ploiesti se desfasoara ingreunat pe un fir, alternativ la km 17, pe raza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele importante.

- Vacanța din perioada sarbatorilor de iarna a ajuns la final și acum romanii se pregatesc sa intre in ritmul normal de lucru. Polițiștii vor monitoriza drumurile, așa ca iata care sunt zonele in care trebuie sa circuli prudent!

- Politistii sunt in strada si actioneaza pentru siguranta si fluenta traficului, la intoarcerea din minivacanta de inceput de an. Oamenii legii continua actiunile pentru salvarea de vieti, prevenirea evenimentelor rutiere grave si combaterea incalcarii regimului legal de viteza, la intoarcerea din minivacanta…

- SFATURI de la politisti pentru a va putea bucura de o vacanta linistita: Pentru o vacanta linistita si in siguranta, politia va recomanda sa fiti vigilenti pe parcursul calatoriei, iar odata ajunsi la destinatie sa evitati ,,ofertele de nerefuzat" si furnizarea de informatii personale celor pe care…

- Peste 300 de permise de conducere au fost retinute de catre politisti in ultimele 24 de ore si retrase aproape 100 de certificate de inmatriculare, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

- In ultimele zile, zeci de echipaje de politie au fost prezente pe drumurile publice de pe raza intregului judet pentru a se asigura ca participantii la trafic vor ajunge la destinatie in conditii de deplina siguranta. Astfel, in perioada 23.12-26.12.2017, Serviciul Rutier Suceava și formatiunile de…

- Doi barbati, de 49 si 52 de ani, s-au ales cu dosare penale pentru conducere sub influenta alcoolului dupa ce au baut bine si s-au urcat la volan. Acestia aveau alcoolemii de 0,80 mg/l, respectiv 0,92 mg/l.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie pentru autovehiculele comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, informeaza news.ro.Restrictiile se aplica in cazul circulatiei autovehiculelor,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc sambata, 23 decembrie, dupa ce un barbat a adormit a volan, a patruns cu masina pe sensul opus si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus de o tanara.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Pe Autostrada A1 Sibiu Deva, pe tronsonul kilometric 306 400 308 900, se executa lucrari de reparatii…

- Un barbat in varsta de 54 de ani, din Drobeta Turnu-Severin, care era sub influența bauturilor alcoolice, a fost prins in aceasta dimineata, in jurul orei 9.30, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, iar la intersecția ...

- La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), mașinile vor trece sau nu de verificare în funcție de gravitatea defectelor pe care le au, potrivit unui proiect de act normativ care a fost promulgat recent prin decret prezidențial.

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat amenzi in valoare de peste 33.000 lei, au constatat 19 infractiuni, au intervenit la 39 de evenimente si au confiscat 70 de brazi de Craciun. Peste 80 de participanti la trafic au fost sanctionati, iar sase soferi au ramas fara permisele de conducere.…

- Mulți șoferi nu reușesc sa efectueze o frânare de urgența, în condițiile în care orice kilometru în plus înregistrat de vitezometrul mașinii poate face diferența, uneori, între viața și moarte Fostul campion de raliu Vali Porcișteanu explica într-un…

- Grav accident rutier in Capitala, seara trecuta. Intrarea de la pasajul pietonal Obor a fost spulberata de un autoturism si numai o minune a facut ca nimeni sa nu fie ranit. Martorii spun ca soferul autoturismului circula cu viteza mare. Vehiculul s-a izbit frontal de gardul de protectie, iar peretele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca, pe Autostrada A3 Turda – Câmpia Turzii, prima banda este restrictionata, la kilometrul 2+400 de metri, pe sensul catre Turda, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate un autotren…

- Sase judete se afla sub cod galben de ceata, sambata dimineata. De asemenea, meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceata pentru Caras-Severin, unde se vor inregistra ploi si vant puternic.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe parcursul zilei, pana in jurul orei 17:00, pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe benzile unu si cea de urgenta ale sensului de mers catre capitala, intre kilometrii…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de ceata pentru cinci judete, pana la ora 10.00, vizibilitatea fiind redusa pe alocuri sub 50 de metri. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia pe mai multe sosele importante se desfasoara cu dificultate.

- Politistii doljeni au depistat, ieri si astazi, mai multi conducatori auto care s-au urcat la volan, desi consumasera bauturi alcoolice. Potrivit IPJ Dolj, in noaptea de 30 noiembrie – 1 decembrie, in jurul orei 02.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier ...

- Sunt peste 10.000 de romani care-și pierd viața anual din cauza acestei patologii, pentru ca, din pacate, mulți dintre ei sunt diagnosticați mult prea tarziu. Simptomele bolii nu sunt recunoscute de romani, iar accesul la tratament și acum e ingradit, pentru ca protocoalele sunt prea stricte și nu lasa…

- „ATENȚIE LA DRUM!!!!!!”, este mesajul postat pe o rețea de socializare de o romanca, a carei viața a fost pusa in pericol in timp ce trecea cu mașina pe raza unei localitați dambovițene.

- Un tanar de 28 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, in conditiile in care a pierdut controlul autrenului pe care il conducea si s-a oprit intr-un gard dupa ce lovise si un stalp de electricitate.

- Polițiștii clujeni au depistat, ieri, în cadrul unor controale în trafic, doi șoferi care se aflau la volan sub influența bauturilor alcoolice.Astfel, la data de 22 noiembrie a.c., în jurul orei 2:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul…

- Traficul rutier de la iesire de pe Autostrada A4 catre intrarea in Constanta este foarte aglomerat in aceasta dimineata. Pe ambele benzi de mers se circula in coloana. Aglomeratia are legatura cu faptul ca traficul este blocat pe DN 39 in zona Lazu din cauza unui grav accident rutier iar autovehiculele…

- PENALI…In urma activitatilor desfasurate de politistii rutieri la sfarsit de saptamana, au fost identificate in trafic nu mai putin de sase persoane care s-au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Pe numele acestora, politistii au deschis dosare penale pentru conducere sub influenta…

- Daca obișnuiești sa iei pastile de raceala pentru a elimina simptomele neplacute, precum durerile de cap, nasul infundat sau ragușeala, ar fi mai bine sa apelezi la remedii naturale. Potrivit unui studiu al cercetatorilor scoțieni, paracetamolul, unul dintre cel mai des folosite analgezice contra racelii,…

- Politia Romana va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic.