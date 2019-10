Stiri pe aceeasi tema

- Atentie unde parcati masina. VIDEO cum te fura hotii cu o simpla moneda. Alte metode care te lasa fara bunurile din automobil Un clip video cu o noua metoda de a deschide portierele masinilor face senzatie pe internet. Vedem in imagini cat de usor poate fi deschisa portiera unei masini prin folosirea…

- Codul rutier se schimba de sambata, iar șoferii vor primi amenzi usturatoare, in cazul in care nu vor respecta regulile. Mai mult, aceștia pot ramane fara permis de conducere, pentru 30 de zile. Orice șofer care ține in mana telefonul sau il atinge atunci cand se afla in mers risca o amenda de 1.100…

- VESTE MARE pentru SOFERI, se schimba CODUL RUTIER. Vezi ce pot face toti cei care au permis de conducere CATEGORIA B Guvern are in lucru un proiect de act normativ, pus in dezbaterea senatorilor luna trecuta, despre care trebuie sa stie toti soferii cu permis de conducere categoria B. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Se dau bani de la stat pentru bone! Vezi cum faci sa primesti 710 lei lunar Un nou proiect de lege prevede acordarea de bani de la stat pentru bone, suma primita lunar putand ajunge la 710 lei. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare cu avionul din Cluj in 5.10,12.10,19.10…

- Se modifica legea! Tinerii care vor sa-și uneasca destinele vor avea mai multe variante in ceea ce privește locul in care se pot casatori civil. Totul este prevazut intr-un proiect de lege, depus la Senat. Deputatul Florin Roman dorește ca tinerii care vor sa se casatoreasca sa poata face asta și in…

- Testul culorii iți va dezvalui varsta ta mentala. Alege o culoare, iar aceasta iți va dezvalui cați ani are creierul tau. Cați ani ani fizic? Uneori, nu se cade sa intrebi asta, dar știai ca pot fi mai multe variante de raspuns? Ai varsta biologica, ai chiar și o varsta metabolica, dar și o varsta mentala.…

- Cutremur puternic, cu magnitudinea 6,8 in urma cu putin timp. Imagini surprinse in timpul seismului VIDEO Un puternic cutremur de pamant s-a inregistrat duminica in Chile, la ora locala 12.57 (ora 18.57, ora Romaniei), magnitudinea fiind de 6,8. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super…

- Scene de groaza: O fata de 17 ani a fost ucisa de iubit cu toporul. Politia il cauta pe barbat cu cainii Scene de groaza intr-o localitate din Prahova. O adolescenta de 17 ani a fost gasita moarta in casa, cu gatul taiat. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare…