- Tribunalul Bucuresti a declarat nelegala greva de avertisment declansata de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) in data de 15.11.2018, pe motiv ca USLM nu a respectat Legea dialogului social, informeaza luni Metrorex. "Instanţa constată nelegalitatea declarării şi declanşării…

- In data de 14.11.2018, s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 963, Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Printre acestea se regasesc Codul muncii și Legea privind ucenicia la locul de munca. Astfel,…

- In contextul recunoscutei crize de forta de munca din Romania, in data de 5 noiembrie 2018 a fost promulgata prin decret Legea nr. 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania. Publicata in...

- Permisul de conducere se va suspenda abia la 45 de puncte de amenda și nu la 15 cum este acum. Așa vor deputații din comisiile de specialitate care considera ca șoferilor le pot fi iertate micile greșeli din...

- Lucian Dinița, fost șef al Poliției Romane, a relatat, duminica seara, la Antena 3, o discuție pe care a avut-o cu Laura Codruța Kovesi. In 2011, conform lui Dinița, Kovesi, la acea vreme procuror general al Romaniei, i-ar fi cerut ca procurorii sa beneficieze de favoruri din partea polițiștilor…

- Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor a adoptat o initiativa de modificare a Legii Pensiilor prin care se reduce stagiul de cotizare pentru mai multe categorii de pensionari care au muncit in conditii speciale, precum si varsta standard de pensionare cu 13 ani. "Pentru…

- Au fost completate Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Modificarea se refera la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de distribuire de dividende in cursul exercitiului financiar (trimestrial). In ...

- Proiectul de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore a fost adoptat, luni, de Senat, in calitate de prima Camera sesizata.Actul normativ fusese trimis la reexaminare de presedintele…