Stiri pe aceeasi tema

- La finalul anului trecut a fost relansata aplicatia Zero la Mie, cu ajutorul careia utilizatorii care au consumat alcool pot afla timpul estimativ in care vor ajunge din nou la 0‰ alcool in sange. Aplicatia este rodul parteneriatului dintre Ursus Breweries, Politia Romana si Clever Taxi. Pentru a afla…

- Poliția Romana și Ursus Breweries au relansat aplicația “Zero la Mie”, prin care cei care au consumat alcool pot afla timpul estimativ in care vor ajunge din nou la 0‰ alcool in sange. Destinata șoferilor, noua versiune a aplicației include noi funcționalitați prin care aceștia pot testa daca se incadreaza…

- O persoana a murit si alte patru, intre care un copil, au fost ranite dupa impactul frontal dintre o masina si un microbuz, produs sambata pe DN 1 Cluj-Napoca – Huedin, in afara localitatii Leghia,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Eveniment Bucurestiul a ajuns al treilea cel mai aglomerat oras din lume din punctul de vedere al traficului rutier seara. Capitala Romaniei domina detasat topul european Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi, 15:23 28 Bucurestiul a urcat doua locuri in topul celor mai aglomerate orase…

- Incepand de astazi, clienții Speed Taxi pot plati cursa de taxi direct cu telefonul mobil, in numai 3 click-uri. Serviciul este disponibil prin mobilPay Wallet, singurul portofel digital din Romania cu care se pot face plați in toate mediile – in magazinele online ale comercianților, la casele de marcat…

- Un nou test de sange i-ar putea scuti pe bolnavii de cancer de chimioterapie si, implicit, de efectele acestui tratament, informeaza Digi24.Testul a fost dezvoltat de oamenii de stiinta din Australia si efectuat in 40 de spitale. Poate identifica in sange fragmente din ADN-ul celulelor canceroase,…

- La data de 21 octombrie 2018, in jurul orei 15.20, pe DN1, la kilometrul 386, pe raza localitatii Santimbru, o femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul ce circula in fata sa, condus de un barbat de 52 de ani, din…