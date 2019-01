COD RUTIER 2019. Amenzi USTURĂTOARE pentru pietoni. Noile prevederi au intrat deja în vigoare Potrivit noului Cod Rutier, pietonii sunt obligati, atunci cand sunt in trafic, sa circule pe trotuare sau, daca acestea nu sunt disponibile in respectiva zona, sa circule pe acostament, adica pe marginea, de cele mai multe ori nepavata, a drumului. Lor le este interzisa circulatia pe pistele de biciclete care sunt marcate corespunzator si pe autostrada. De asemenea, pietonii pot traversa un drum doar atunci cand semaforul pentru ei este de culoare verde. Cand culoarea verde a semaforului devine intermitenta inseamna ca semaforul urmeaza sa afiseze semnalul rosu, iar pietonii trebuie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

