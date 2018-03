Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți din Idaho, Statele Unite ale Americii, au știut de la inceput ca dragostea lor e mai puternica decat orice și așa a fost. Au fost casatoriți timp de 63 de ani, au reușit sa depașeasca toate obstacolele care au stat in calea fericirii lor și nici moartea nu i-a desparțit.

- E Jale pentru ȘOFERI: Permisul suspendat PE VIATA si amenzi URIASE pentru cei care sunt prinsi asa la volan Parlamentul Romaniei ar putea lua o decizie fara precedent in ceea ce priveste conducerea autoturismelor in stare de ebrietate. Șoferii care sunt prinsi bauti la volan si-ar putea pierde definitiv…

- Parlamentul Romaniei ar putea lua o decizie fara precedent in ceea ce priveste conducerea autoturismelor in stare de ebrietate. Șoferii care sunt prinsi bauti la volan si-ar putea pierde definitiv dreptul de a conduce vehicule, iar amenzile pot ajunge pana la 15.000 de lei.

- Romania are o performanta negativa fara precedent la nivel mondial in privinta preturilor la energie electrica si gaze naturale, cu majorari de peste 40%, respectiv 48%, intr-un singur an, a afirmat presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu, intr-o…

- O instanta din Iasi a dat castig de cauza unui barbat decedat, intr-un proces in care acesta cerea anularea unei sanctiuni prin care a ramas fara permis de conducere. Desi aveau certificatul de deces depus la dosar, judecatorii au decis, prin sentinta definitiva, ca barbatul sa primeasca inapoi si contravaloarea…

- Carnetul de conducere v-ar putea fi suspendat in cazul in care nu platiți o amenda de circulație intr-un termen de 60 de zile. Totodata, șoferul amendat va trebui sa fie notificat, prin procesul verbal de...

- Carnetul de conducere v-ar putea fi suspendat in cazul in care nu platiți o amenda de circulație intr-un termen de 60 de zile. Este vorba despre o propunere legislativa a doi deputați, aflata in dezbatere publica la Camera Deputaților. Totodata, șoferul amendat va trebui sa fie notificat, prin procesul…

- Trei persoane s-au ales cu dosare penale pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere dupa ce au fost depistat in trafic de politisti, desi nu posedau permise de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

- Ieri, 18 martie 2018, in jurul orei 03.45, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din localitatea Pianu, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, avand permisul de conducere suspendat. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii…

- Barbați din Alba, prinși bauți la volan pe drumurile din județ. Sunt cercetați de polițiștii pentru conducere sub influența alcoolului. La data de 16 martie a.c., in jurul orei 2300, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ighiel, comuna Ighiu, l-au…

- Politistii l-au retinut pe un tanar de 19 ani, suspectat de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul neinmatriculat si cu numar fals, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta alcoolului si avand dreptul de a conduce suspendat.

- Propunerea lansata de deputatul PSD Adrian Solomon, presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, privind retragerea cetateniei romanilor care defaimeaza tara a starnit un val de reactii printre internauti. „Sa se ocupe si de Caragiale. Si el a defaimat tara“, i-a transmis un vasluian din Diaspora…

- Companiile Romaero si Sikorsky - parte al grupului Lockheed Martin - au semnat miercuri, la Ministerul Economiei, un acord de parteneriat industrial pentru echiparea si intretinerea elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black Hawk in Europa Centrala. „Parteneriatul industrial dintre…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, va avea miercuri o intrevedere cu o delegatie a Fondului Monetar International, informeaza Biroul de presa al PNL. Alaturi de Ludovic Orban, la intalnirea care va avea loc la sediul PNL vor mai fi prezenti Florin Citu (vicepresedinte), Vlad Nistor…

- Intalnire de grad zero la Parlament! O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale,…

- La data de 10 martie 2018, in jurul orei 2.40, pe strada Republicii din municipiul Blaj, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 18 ani, din comuna Craciunelu de Jos. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul…

- Doi șoferi din Sebeș și Craciunelu de Jos au fost prinși la volan cu permisul de conducere suspendat, iar acum sunt cercetați de polițiști. La data de 10 martie a.c., in jurul orei 2.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau in P-ta Dacia din municipiul Sebes, l-au depistat pe un tanar…

- NERVI… Politistii ies la proteste, enervati de ultimele declaratii ale deputatului PSD de Vaslui, Adrian Solomon, presedintele Comisiei de munca si protectie sociala din Camera Deputatilor. Oamenii legii anunta ca vor protesta pentru ca nu au primit inca majorarile salariale promise si cer sa li acorde…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala citata de Agerpres.ro.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza, plafondandu-le la 3% si dubleaza salariile personalului Institutului Elie Wiesel. …

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati si…

- Comisia de munca si protectie sociala din Camera Deputatilor a votat, marti, un amendament la Legea de aprobare a OUG 79/2017, care prevede acordarea unui spor de 15% pentru persoanele cu handicap vizual. Parlamentarii analizeaza corectiile la OUG 79/2017 privind modificarea Codului fiscal, astfel incat…

- La data de 2 martie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier Gorj au depistat in trafic un barbat de 32 de ani, din comuna Bilteni, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Rovinari, avand dreptul de a conduce suspendat. In cauza s-a intocmit dosar penal in care se efectueaza cercetari…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, o femeie care se afla la volan deși avea dreptul de conducere suspendat.”La data de 28 februarie a.c., în jurul orei 12:20, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda - Biroul Rutier, au depistat o femeie de 36 ani, din comuna…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce 'in derizoriu' unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua 'tabloidizarea Parlamentului', a afirmat marti deputatul…

- Senatul, unda verde pentru sistemele de racheta HIMARS Senatul a adoptat luni proiectul pentru înzestrarea Armatei cu sisteme de lansatoare multiple de racheta, HIMARS. Este vorba de un program în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, care va fi desfasurat în…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, a primit din partea Comisiei juridice a Senatului, in noiembrie 2017, raport favorabil cu amendamente."Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca "doarme in papuci" si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Un buzoian a fost arestat preventiv dupa de ce de la inceputul lunii septembrie a anului trecut si pana acum a fost prins de patru ori conducand desi are permisul suspendat. Potrivit Politiei Buzau, barbatul, in varsta de 46 de ani, din localitatea Gomoiesti, a fost prins miercuri la volan pe DN…

- Vica Blochina este binecunoscuta in lumea mondena si pe retelele de socializare, dar nu multi stiu despre problemele pe care vedeta le-a avut cu Politia Rutiera! Vica ar vrea, cel mai probabil, sa uite de perioada in care a ramas fara permis, acum ceva timp, pentru ca a fost prinsa bauta la volan. Dosarul…

- Polițiștii de la Rutiera au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat în trafic sub influența alcoolului și cu permisul de conducere suspendat.Mai exact, la data de 5 februarie a.c., în jurul orei 21:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

- Un tanar, de 26 de ani, din Craiova, este cercetat de politistii gorjeni pentru ca a condus cu permisul auto suspendat. Barbatul a fost depistat ieri, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 672, din direcția Peștișani catre Telești, ...

- 'Apropo de marea dezbatere, il felicit pe Florin Citu ca a fost ales presedinte al Comisiei economice. El este vicepresedinte economic al partidului, ales la Congres, intr-o competitie extrem de dura cu Viorel Catarama, care l-a concurat, care este unul dintre comunicatorii cei mai buni ai partidului…

- In zilele de odihna, pe intreg teritoriul țarii, ofițerii de patrulare au depistat 954 de conducatori care au depașit limita de viteza și 20 de șoferi conducind automobilul in stare de ebrietate. Totodata, in aceasta perioada au avut loc 16 accidente grave, cu 2 persoane decedate și 20 traumatizate.…

- Mai multi soferi, depistati pe raza judetului Ialomita, conducand fara permis sau dupa ce am consumat bauturi alcoolice, sunt cercetati penal de politisti pentru infractiuni la regimul rutier.

- Sarbatoare in familia Cristinei Vasiu! Mama acesteia, Daniela, implinește, astazi, 46 de ani, iar cantareața nu iși mai incape in piele de fericire. Deși se afla departe de țara, in Statele Unite ale Americii, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.

- La data de 24 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Oraș Novaci au depistat in trafic un barbat de 67 de ani, din comuna Bumbești Pițic, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Bengești Ciocadia, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. In cauza s-a intocmit dosar penal…

- Șoferii prinsi beti la volan vor fi obligati sa lucreze la morga. Noua pedeapsa este propusa de Inspectoratul Național de Probațiune care spera ca in acest mod ii va responsabiliza pe șoferii cheflii.

- "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile…

- Un echipaj format din polițiști din cadrul Secția 5 Poliție Craiova, in timp ce efectuau controlul traficului rutier pe strada Toporași din localitate, l-au depistat, ieri dupa amiaza, pe F. Filip, de 28 de ani, din comuna Sadova, județul Dolj, ...

- Vineri, 29 decembrie 2017, liberalii valceni s-au deplasat in numar mare la Horezu pentru a participa la comemorarea a 84 de ani de la trecerea in nefiinta a marelui om de stat, I. Gh. Duca. Eveniment de traditie pentru PNL Valcea, comemorarea lui I. Gh. Duca la Horezu, la finele fiecarui an, reprezinta…

- Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan, scrie antena3.ro. Daca suferiti de boli cronice sau altfel de boli, trebuie sa veniti cu adeverinta de la medicul de familie. Daca nu, puteti sa completati aici o declaratie pe propria raspundere. Fisa…