Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis ca marja de eroare tehnica a aparatelor radar aflate in dotarea Poliției Rutiere sa nu mai fie luata in calcul la stabilirea vitezei șoferului contravenient. Inregistrarea facuta de radar e singurul document valabil care nu mai poate fi astfel contestata apeland la calcule și interpretari legate de marjele de eroare in baza carora radarele au fost omologate și calibrate. Decizia instanței este pronunțata, dar inca nu este aplicabila pentru ca nu a fost publicata in Monitorul Oficial. Pana mai ieri, șoferii știau ca pot ataca in instanța o amenda…