- Soferii care au primit puncte de penalizare din partea Politiei Rutiere pot sterge sanctiunea din evidente daca vizioneaza un film despre consecintele neatentiei la volan! Prevederea apare într-un proiect depus la Parlament de senatorul PNL Mario Oprea.

- Șoferii care fac greșeli la volan ar putea scapa de punctele de penalizare daca accepta sa urmareasca filme cu accidente mortale. Mai mulți parlamentari vor sa schimbe in acest sens Codul Rutier. Sunt convinși ca, puși in fața unui scenariu tragic, șoferii se pot cuminți.

- Senatorii propun ca soferii care incalca legislatia rutiera si care, pe langa amenda, primesc si puncte de penalizare ar putea cere anularea acestora, dar doar daca participa la vizionarea unui film realizat de Politia Romana. Masura apare intr-un proiect de act normativ inregistrat de curand la Senat…

