- Fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, Sorin Muntean, a fost trimis in judecata la Curtea de Apel Timisoara, pentru fapte de coruptie, dupa ce procurorii DNA au finalizat dosarul de ancheta. "Dosarul 329/2018 a fost inregistrat la Curtea de Apel Timisoara, urmand…

- Lovitura dura pentru Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO, procurorii DNA au dispus trimiterea sa in judecata, in stare de libertate. Alaturi de IPS Teodosie, in dosar sunt implicati si doi angajati ai Arhiepiscopiei Tomisului.Dosarul a fost trimis…

- «Referitor la articolul aparut on line in mesagerulneamt.ro la data de 7.03.2018, intitulat “Avocat Cora Rusu cercetata penal pentru influentarea declaratiei unei fete violate”, precizez ca acesta contureza o situatie nereala si nedocumentata. (…) Din “stirea” publicata se intelege ca as fi incercat…

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…

- Pentru cei care nu știau, autoritațile sunt ințelegatoare, mai nou, chiar și in cazurile mai curioase, precum monta clandestina. Monta clandestina este, mai pe ințelesul tuturor, imperecherea ilegala a animalelor. Citeste si O turma de porci mistreti, la plimbare pe strazile din Brasov. Animalele…

- Ieri, 1 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au retinut pe un tanar de 19 ani, din Blaj, posesor al unui mandat de arestare preventiva. Acesta a incalcat, cu rea credinta, masura preventiva a arestului la domiciliu, la care fusese obligat anterior,…

- Primaria Sebeș a pierdut prima etapa a procesului cu Curtea de Conturi. Tribunalul Alba considera ca administrația locala trebuia sa preia construcțiile din Parcul Arini de la societatea Nichi Ardeal SRL. Primaria Sebeș a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat raportul Curții de Conturi…

- Activitatea Asociației Salvital a fost verificata de Curtea de Conturi. Perioada efectuarii acțiunii de control a fost din data de 27 noiembrie și pana in 15 decembrie 2017. Conform datelor, pentru anul 2017 asociația și-a propus venituri de 4.565 mii lei, iar realizarile au fost de 4.508 mii lei.…

- Dosarul intocmit pentru presupusul trafic de influența, fapta ce ar fi fost savarșita de Dan Radu și Baican Lucian, foști funcționari in cadrul Primariei Zalau a luat o turnura neașteptata miercuri, 28 februarie. Astfel, prin sentința magistraților Curții de Apel Cluj, a fost desființata in totalitate…

- Astazi are loc o noua infatisare in dosarul „Turceni-Rovinari”, aflat pe rol la instanta suprema, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri.

- Potrivit deciziei instanței, judecatorul clujean Gabriel Nasui, impreuna cu afaceristul Cristian Baboș, au fost condamnați la pedeapsa cu inchisoare. Judecatorul clujean Gabriel Nasui a fost trimis in judecata pentru luare de mita, alaturi de mituitor, afaceristul clujean Cristian Babos. ”Valoarea”…

- Decizie CCR: Inculpatul trebuie sa aiba acces la informatiile clasificate, sa le poata contesta legalitatea CCR a statuat, in motivarea unei decizii de admitere a unei sesizari la Codul de procedura penala, ridicata de PICCJ-DNA, ca inculpatul trebuie sa aiba acces la informatiile clasificate, pentru…

- Curtea de Conturi a sustinut, in raportul pe anul 2016 care a fost publicat recent, ca Primaria Cluj-Napoca a avut prejudicii de 56 de milioane de lei. Una dintre problemele sesizate a fost cea privind finantarea evenimentelor culturale. Institutia de control sustine ca este nelegal ca municipalitatea…

- Frații Victor și Ioan Becali ar putea petrece numai cateva luni in spatele gratiilor dupa condamnarea definitiva la pedepse de 5,8 ani și 7,4 ani in dosarul de luare de mita al fostei judecatoare Terceanu, dupa ce aceștia au executat o mare parte din aceste perioade datorita condamnarii și in dosarul…

- Potrivit celui mai recent raport al Curții de Conturi, in anul 2016, Consiliul Județean Bistrița-Nasaud nu ar fi incasat taxe in valoare de 82.000 de lei. Este vorba despre taxe la regimul drumurilor și taxe pentru mijloace de transport de mare tonaj.

- Politia Capitalei a fost sesizata luni, prin 112, cu privire la faptul ca in interiorul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Autoritatile evacueaza cladirea si a fost solicitat si sprijin pirotehnic.

- Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA) anunta suspendarea acreditarii laboratorului din Bucuresti pentru o perioada de sase luni, se precizeaza intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al institutiei. Aceasta suspendare a fost impusa datorita unui numar de neconformitati fata de Standardul International…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Și prin intermediul instantei, Pandurii isi ia adio de la revenirea in Liga I, asta dupa ce, zilele trecute, gruparea de fotbal gorjeana a primit un raspuns negativ din partea Curtii de Apel Bucuresti, care și-a declinat competența in procesul intentat de clubul din Targu Jiu, contra FRF.…

- Curtea de Apel București a admis, luni, apelul DNA in dosarul lui Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte al Romaniei, in dosarul in care acesta a fost judecat pentru trafic de influența dupa ce a promis intervenții pe langa procurori DIICOT. Astfel CAB a majorat pedeapsa stabilita de Tribunalul…

- Asa cum am aratat recent, Grigore Avram, fost sef al ITRSV Cluj a fost trimis pentru a doua oara in judecata de procurorii DNA, dupa ce instanta Curtii de Apel Cluj a admis apelul acestuia. Desi Grigore Avram incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii, pentru una din faptele de care…

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.Masura arestului…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a emis joi, un ordin pentru suspendarea din functie a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru trafic de influenta la inceputul acestei saptamani. Masura este valabila pana la incetarea masurii preventive. "Se constata…

- Dosarul accidentului rutier inregistrat pe data de 6 iunie 2014, eveniment in urma caruia doi copii au murit, va merge spre solutionare la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca decizia Judecatoriei Constanta, instanta investita cu solutionarea cauzei in prima instanta, a fost contestata. Oricare…

- Afaceristul Emil Nistor, cel cunoscut de bistriteni in special ca patronul Complexului turistic „Poiana Zinelor” , a scapat de puscarie, inca o data, dupa ce magistratii Curtii de Apel Cluj au pronuntat vineri sentinta din dosarul in care acesta a fost trimis in judecata, in anul 2014, de procurorii…

- Fostul vicepresedinte al ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, joi, in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta. Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a mentinut decizia Tribunalului Prahova, achitandu-l…

- Mesajul presedintelui Curtii de Conturi a Romaniei, Busuioc Mihai, cu ocazia aniversarii a 154 de ani de la infiintarea Curtii de Conturi La 24 ianuarie 1864 s-a infiintat, printr-o lege adoptata de Adunarea Legislativa a tarii si promulgata de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Inalta Curte de Compturi,…

- Curtea de Apel Brasov a constatat neregularitatea rechizitoriului DNA privind descrierea faptelor retinute in sarcina lui Cancescu. Instanta a dispus excluderea mai multor probe care au fost administrate pe langa lege. DNA a pus la dosarul lui Cancescu zeci de declaratii de martor si suspect din alte…

- Comuna Șibot are un nou primar, in urma ședinței de consiliu local și a alegerilor indirecte, prin votul consilierilor, care s-au desfasurat ieri, dupa ce fostul edil, Ilie Tomus, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Intergritate (ANI). Primar nou in comuna Șibot, dupa ce Ilie…

- Procesul privind cea mai mare cantitate de droguri descoperita din Romania, mai precis intr un container din Eforie, merge la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca, la finele saptamanii trecute, inculpatii au atacat decizia primei instante, respectiv a Tribunalului Constanta. Oricare va fi decizia…

- Codul rutier 2018: TOP 5 modificari pentru noul an. 1. Inmatricularea vehiculelor va putea fi suspendata (interzicerea temporara a dreptului de a pune in circulatie si a utiliza un vehicul pe drumul public) in urmatoarele cazuri: – atunci cand cumparatorul nu solicita transcrierea…

- Curtea a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.352 alin.(11) si alin.(12) din Codul de procedura penala, ridicata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie. Alineatul (11) prevede ca "in cazul in care…

- Dosarul lui Ilan Șor, ajuns la Curtea de Apel dupa aproape șase luni, a fost reportizat judecatorului Xenofon Ulianovschi. Acesta este tatal noului ministru de externe, Tudor Ulianovschi, transmite Ziarul de Garda.

- Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca in data de 15.01.2018, Curtea de Apel Constanta, prin incheierea pronuntata, a dispus suspendarea judecarii contestatiei in anulare care face obiectul dosarului nr. 613 36 2017 pana la solutionarea recursului declarat de catre…

- "Arde un autoturism in totalitate, pe Splaiul Independei nr. 5. Din fericire, nu sunt victime. Nu se cunosc inca motivele care au dus la aprinderea focului, se fac cercetari la fata locului, unde au fost trimise doua autospeciele de stingere", a declarat Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al Inspectoratul…

- Surpriza in dosarul in care executorul judecatoresc Cristinel Dominte este acuzat de DNA de abuz in serviciu. Achitat de prima instanta, executorul astepta solutia definitiva in dosar in urma cu doua zile. Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au decis insa sa repuna cauza pe rol si sa fie reluate dezbaterea…

- Sentinta definitiva emisa de Curtea de Apel Timisoara in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli de catre Consiliul Judetean Timis, dosar in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, prevede si modul in care trebuie recuperate prejudiciul…

- Florin Dragomir Fratica, fost primar al comunei Bradu, judetul Arges, a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie sub forma instigarii la abuz in serviciu, intr-un dosar legat de retrocedarea unui teren, prejudiciul in acest caz fiind de peste 35 milioane…

- Constantin Ostaficiuc, fost presedinte al Consiliului Judetean Timis, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Timisoara, la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara.

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, vineri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ionut Negoita, acuzat de complicitate la bancruta frauduloasa si pe avocatul Valentin Cristian Gheorghita de la Baroul Bucuresti, pentru bancruta frauduloasa in dosarul…

- Avocata Melinda Ordog, sotia judecatorului Lorand Andras Ordog implicat in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, a fost trimisa in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita. In ianuarie 2015, Lorand Andras Ordog (judecator la Tribunalul Covasna) a fost trimis…

- O lovitura care va avea urmari in timp Uber a sutinut mereu ca este companie de tehnologie si nu de transport, insa Curtea de la Luxemburg nu a fost de acord cu o astfel de pozitie, argumentand ca Uber nu este un simplu intermediar, ci are influenta decisiva asupra modului in care soferii furnizeaza…

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru ca l-au fi sustinut in functie pe seful Politiei. Judecatoarea Viorica…

- Domnul Mamisch și doamna Sahyouni, care s-au casatorit in Siria, locuiesc in prezent in Germania. Ei dețin atat cetațenia siriana cat și cetațenia germana. In 2013, domnul Mamisch a declarat divorțul de soția sa, reprezentantul sau pronunțand formula de divorț in fața instanței religioase șaria din…

- Uber este un serviciu de transport, iar statele europene il pot reglementa ca atare, arata o decizie a Curtii de Justitie a UE. Uber sustine ca este o aplicatie digitala si ca serviciile sale nu au nicio legatura cu taximetria. Decizia inseamna practic ca Uber poate fi obligata de autoritati sa dispuna…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a spus despre decizia CSM care arata ca declaratiile sale privind dosarul Belina au afectat independenta Justitiei ca a fost o “hotarare emotionala!” Pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Tudorel Toader a reluat declaratia sa privind dosarul Belina si…

- Curtea de Apel București (CAB) a anulat recent autorizațiile de construire a hidrocentralei care ar fi distrus Jiul, chiar in inima Parcului Național Defileul Jiului. Continuarea lucrarilor devine astfel ilegala. Parcul Național Defileul Jiului risca sa fie distrus de o amenajare hidroeneregetica. Noua…

- Curtea de Apel a Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC) a ridicat suspendarea de un an dictata in cazul presedintelui clubului Juventus, Andrea Agnelli, in cadrul unei proceduri disciplinare, deschisa de FIGC in cazul vanzarii de bilete unor grupari de ultrasi.Insa conducatorul gruparii torineze…