- Politia de Frontiera Romana a suplimentat personalul in punctele de trecere a frontierei cu Ungaria pentru fluidizarea traficului greu, dupa ce s-a constatat o crestere a numarului de automarfare care se prezinta la trecerea granitei. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Politia de Frontiera, cresterea…

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Intervenția a fost una de urgența, probabil pe baza unui studiu de oportunitate facut intre cei trei muncitori care au fost in zona. Lucrarea a fost executata de cel mai bun meseriaș la proba de batut cuie, a societații. Pentru intervenție se vor deconta: un ciocan, o cutie de cuie și doua bucați de…

- Zece politisti au fost raniti, iar sase persoane au fost arestate in cursul unor ciocniri in centrul Madridului, joi noaptea, dupa decesul unui vanzator senegalez stradal, a anuntat vineri politia spaniola, scrie AFP.”Numarul ranitilor este de zece politisti nationali. Asta nu inseamna ca…

- O agenta de 22 de ani de la Sectia 4 Politie Rurala Beclean i-a luat permisul unui sofer pentru ca ar fi depasit o coloana de masini pe linie continua, iar dupa cateva minute l-a amendat ca nu are permisul, certificatul de inmatriculare si buletinul asupra sa, desi actele se aflau chiar la omul legii.…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN 1, in zona Liliesti-Baicoi. Potrivit IJP Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, masina ajungand in afara partii carosabile. La fata locului s-au deplasat echipaje ale ISU Prahova si o Ambulanta…

- Pagube anuale insemnate pentru fermierii din Nadlac, provocate de neglijența statului. Cel puțin asta susțin reprezentanții fermierilor, care acuza ca terenurile agricole din apropiere de granița sunt invadate de daunatori, pentru ca fașia de frontiera nu este intreținuta de stat de mai bine de 12 ani.…

- Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de ofiterii de politie din cauza ploii torentiale, a precizat un oficial al politiei. Autoritatile au deschis o ancheta dupa ce un sofer de taxi a raportat incidentul. Soferul a oprit din…

- Consumul de energie electrica al Romaniei depaseste luni, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, consumul naţional era,…

- Poliția a anunțat ca a identificat șoferul care a lovit joi, un pieton pe o zebra de pe Bulevardul Griviței și apoi a fugit de la locul accidentului. „Este vorba despre o femeie de 43 de ani, din judetul Brasov. La finalizarea verificarilor in dosarul penal intocmit, pentru vatamare corporala din culpa…

- CHIȘINAU, 22 feb — Sputnik. Inspectorii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au stopat câteva tentative de comercializare ilicita a nucilor, în lipsa actelor de proveniența. Valoarea totala a marfii care urma sa ajunga ilegal pe piața a fost estimata la aproximativ…

- La data de 22 februarie a.c., ora 01:00, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Nanești, in timp ce se aflau in patrulare, pe DN 23B in satul Tataru, comuna Maicanești, au observat un autoturism oprit, care nu avea numar de inmatriculare in partea din fața și avea luminile stinse. In …

- Circulatia rutiera este blocata, joi dimineata, pe DN2B, intre localitatile Galbinasi si Bentu, judetul Buzau, unde un autoturism, o autoutilitara si un TIR s-au ciocnit pe drumul acoperit de polei. Soferul TIR-ului este incarcerat.

- Un cetațean pe nume Sha’at Nasser a reușit sa invinga in instanța Poliția rutiera buzoiana. La inceputul anului trecut, acesta a fost depistat de radar conducand pe DN2E85, in localitatea Cioranca, cu viteza de 71 km/h. Șoferul a platit amenda inscrisa in procesul verbal, dar a acționat Poliția in…

- Ciprian Meria si Gheorghe Sofitchi, caruia prietenii ii ziceau Jony, locuiau in Corby, Marea Britanie. Erau de nedespartit, plecasera in lume impreuna si imparteau totul ca fratii. In ziua fatidica, mergeau la munca impreuna cu alti doi prieteni, un barbat si o femeie. A urmat un impact nimicitor…

- Un accident rutier s-a produs astazi, in jurul orei 11:30, in zona magazinului Omnia din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita de un autoturism in timp ce soferul efectua manevra de mers inapoi. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale, victima…

- De cand președintele PSD, Liviu Dragnea a hotarat sa-i lase pe primari sa decida salariile lor și ale subalternilor parca peste noapte banii ar fi facut pui. Jurnaliștii timișoreni au aflat ce salarii au primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, dar și alți membri din conducerea Primariei, dupa…

- Violeta Stoica Numarul Unic de Urgența 112 a fost apelat de aproape 40.000 de ori in luna ianuarie de catre locuitorii județului Prahova, pentru a solicita ajutorul echipajelor specializate in intervenții. Majoritatea apelurilor de urgența transferate catre instituțiile abilitate sa intervina au ajuns…

- Un accident rutier s-a produs sambata seara, in jurul orei 20, pe Soseaua Vestului din Ploiesti, in zona Hotelului Nord. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Soferul, aflat singur in masina, a refuzat transportul la spital. Politia efectueaza…

- Șofer luat la bataie cu bata de baseball in centrul orașului Botoșani. Atacatorul este un alt șofer cu 50 de ani mai tanar. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere, lovire și alte violențe. Incidentul a avut loc sambata, in zona ultracentrala a Botoșaniului, acolo unde un șofer a fost luat…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, care a condus un autoturism cu numerele de inmatriculare false, in pe raza localitatii 23 August, din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii…

- Un autoturism care avea afisat pe bord un permis de acces auto si parcare eliberat de Camera Deputatilor a blocat, joi, iesirea din curtea unei case aflate in centrul municipiului Arad, proprietara casei chemand Politia pentru ca avea o urgenta medicala si nu putea pleca la spital. Soferul este un cunoscut…

- Polițiștii salajeni au depistat, in cursul anului trecut, 60 de soferi care conduceau pe drumurile publice autovehicule neinmatriculate sau neinregistrate. Alti opt au fost surprinsi in trafic in timp ce conduceau autovehiculele cu numar fals de inmatriculare. Și in luna ianuarie a acestui an, polițiștii…

- Un șofer care circula prin localitatea Mica cu un autovehicul a fost oprit pentru control de polițilti de la Politia municipiului Dej. Totul s-a petrecut pe 7 februarie, dimineața in jurul orei 7. Soferul, un barbat de 33 ani, din comuna Mica, a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritatile…

- Politia statului Indiana a anuntat ca Jackson era pasager intr-un autovehicul Lincoln cand s-a simtit rau si a coborat din masina, pe autostrada, in apropiere de Indianapolis. El a fost insotit pe marginea drumului de soferul automobilului in care se afla, Jeffrey Monroe, in varsta de 54 de ani.…

- Soferul care a provocat accidentul de sâmbata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, are permis de conducere eliberat de autoritatile din Liban, Politia urmând sa verifice autenticitatea acestuia.

- Un grav accident a avut loc la Tihau, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata. Nu soferul, ci pasagerul care se afla in dreapta celui care, pe langa viteza excesiva, consumase si alcool. Politistii l-au urmarit, iar in final, soferul baut a provocat un tragic accident.A

- Patru angajați ai Poșta Moldovei au decedat pe loc, dupa ce mașina VAZ în care se deplasau și care aparținea instituției, s-a tamponat violent cu un camion DAF. Șoferul camionului a suferit traumatizme ușoare, anunța Poliția, scrie unimedia.info Accidentul a avut loc în…

- Politistii au avut un soc cand au deschis portbagajul masinii si au vazut ascuns acolo un cadavru, potrivit publika.md. Politia sustine ca acesta ar fost pasagerul masinii, care in urma impactului a fost aruncat in spate. Soferul SUV-ului a primit rani usoare si se afla in stare de soc.…

- Polițiștii din Buzau fac ancheta dupa ce familia unei eleve a reclamat ca vineri dupa-amiaza copila a fost batuta de un baiat in microbuzul școlar cu care se intorcea de la școala spre casa. Agresiunea a fost filmata de colegii fetei agresate și trimisa familiei acesteia, iar șoferul microbuzului nu…

- Un autoturism in care erau transportate țigari de contrabanda a fost depistat de un echipaj de poliție dupa ce radarul l-a inregistrat cu viteza peste limita legala. Șoferul a incercat sa scape și nu a oprit la semnalul agenților de poliție, fiind prins dupa o urmarire de cațiva kilometri. Miercuri…

- Facebook devine o unealta din ce in ce mai utila pentru oamenii legii. In Danemarca, peste 1.000 de tineri sunt anchetati de politie dupa ce au distribuit un clip video pe Messenger. Peste ocean, politia canadiana a arestat o tanara dupa ce aceasta a publicat un selfie pe Facebook. In imaginea respectiva…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți seara, un conducator auto beat la volan, care a fost implicat și într-un accident rutier.”La data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 21:00, un barbat, de 60 de ani, din Turda, în calitate de conducator auto a fost implicat…

- Rar avem ocazia sa avem asa ceva! Un sofer a reusit performanta de a ajunge cu masina intr-un apartament de la etajul 1 al unui bloc dintr-un oras aflat in apropiere de Los Angeles. Totul s-a intamplat in orasul Santa Ana, acolo unde soferul a apasat prea tare pedala de acceleratie, dat fiind faptul…

- Politia din orasul Murgeni s-a confruntat cu doua accidente rutiere trase la indigo. Primul accident a avut loc in comuna Gagesti. Soferul implicat in accident nu a adaptat viteza la conditiile de mers si a intrat intr-un cap de pod. Al doilea accident a avut loc in urma cu cateva ore in comuna Blagesti.…

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

ISU Sibiu a anunțat, potrivit Agerpres, ca microbuzul a cazut intr-o rapa ce cinci metri. Din cele patru persoane, trei vor fi duse la spitalul din Sibiu. Accidentul s-a produs pe drumul spre stațiunea Paltiniș.

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns, la Parchetul General, acolo unde este audiata in dosarul deschis dupa ce aceasta a gasit un microfon in locuinta sa. Ministrul nu a facut nicio declaratie. Carmen Dan a fost intrebata daca va demisiona, aceasta refuzand sa raspunda la…

- Barbatul de 76 de ani a fost lasat fara permis dupa ce a apasat pedala de acceleratie. Acesta avea o viteza de 131 de kilometri la ora in localitate. Barbatul le-a spus politistilor ca nu si-a dat seama ca a intrat in localitate. 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi…

- Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) anunța ca, de Boboteaza, oamenii legii au aplicat peste 7.300 de amenzi, în valoarea totala de 2,4 milioane de lei, organele de ordine constatând 660 de infracțiuni și alte 141 de ilegalitați la regimul rutier. „Peste 8.300 de…

- Un accident mortal, soldat cu decesul unei fete de 11 ani, a avut loc, joi noaptea, pe DN 10, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc. Soferul implicat este un barbat de 27 de ani, care nu avea permis de conducere si care bause. In acest caz, a fost intocmit dosar penal, transmite News.ro . “Referitor…

- Politistii din Draganu au devenit adevarati eroi pentru o femeie. Spunem asta pentru ca oamenii legii au returnat persoanei in cauza o geanta in care se afla suma de 16.000 de euro. Intreg episodul s-a derulat la celebrele restaurante de la Dedulesti. Se pare ca femeia din Braila se intorcea in tara…

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei Rusiei. Politia investigheaza doua posibile cauze ale accidentului. Potrivit unei surse citate de RIA Novosti, este posibil ca franele vehiculului sa fi cedat sau ca accidentul sa fi survenit dupa…

- UPDATE ora 11:15 – Soferul masinii care a intrat intr-o multime de pietoni joi la Melbourne, al doilea oras ca marime al Australiei, ranind 13 persoane, a actionat ‘in mod deliberat’, a anuntat politia, informeaza AFP si Reuters. ‘Din ceea ce am vazut, credem ca este un act deliberat. Motivele nu sunt…