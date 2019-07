Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a precizat ca se mentine un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5), pe fondul temperaturilor ridicate si intensificarii…

- Romanii care calatoresc in Grecia in acest weekend risca sa fie surprinși de incendii de padure. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare, in urma datelor comunicate de Secretariatul General de Protectie Civila. Exista un risc mare ca in anumite zone din Grecia sa se declanșeze incendii, din…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis doua atentionari de calatorie pentru Grecia si Franta. Potrivit acestora, in mai multe zone din Grecia este risc ridicat de incendii de padure, iar in Franta va fi canicula pana la sfarsitul lunii iunie. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru 25 iunie, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate in regiunile: Peninsula…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa mearga in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru marti, 25 iunie, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate in Peninsula…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, unele regiuni din nordul tarii vor fi afectate, in zilele urmatoare, de precipitatii intense si furtuni. Astfel, Serviciul…

- Potrivit unui comunicat al MAE, a fost declansata o greva a personalului de securitate din Aeroportul Adolfo Suarez Madrid Barajas. Greva afecteaza serviciile de control de securitate si acces in zonele de imbarcare din cele patru terminale ale aeroportului. Se recomanda celor ce urmeaza sa foloseasca…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106744544 si cel al Consulatului General la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate…