- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere, valabila pana la data de 11 februarie 2019. Se recomanda cetatenilor romani sa se asigure…

- Cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Sevilla la: +34 954 233 243, +34 954 230 947, +34 954 624 053, +34 954 624 070, apelurile fiind redirecționate catre Centrul de Contact și Suport al Cetațenilor Romani din Strainatate…

- Potrivit Protectiei Civile, vantul poate sa atinga o viteza de 180-190 kilometri la ora, intensitatea fiind echivalenta unei furtuni tropicale. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Portugheza: +351.213.968.812, +351.213.979.982,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritațile locale grecești luand masura de evacuare a satului Vigla.Cetațenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in perioada 25 – 27 septembrie 2018, autoritațile locale au prognozat schimbarea drastica a condițiilor meteorologice. Potrivit prognozelor, sunt așteptate ploi severe, uneori…

- Potrivit MAE, in zilele de luni si marti, Serviciul grec de Meteorologie a prognozat un "cod portocaliu" de vreme nefavorabila, fiind probabile averse de ploaie, furtuni la nivel local, si vant puternic in cea mai mare parte a tarii. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele…

- Sunt afectate orasele Prince George, Prince Rupert, Kamloops, Cariboo, informeaza MAE intr-o atentionare de calatorie transmisa, miercuri, AGERPRES.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Vancouver: +1 604.633.0786…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Canada ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale, incepand de la mijlocul lunii august provincia British Columbia se confrunta cu puternice incendii…