Cod ROȘU, portocaliu și galben pentru intensificări ale vântului în Croația. Alertă MAE Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru data de 3 septembrie 2019, au fost emise coduri galben, portocaliu si rosu privind intensificari la rafale ale vantului. Pentru canalul Velebit si golfurile Kvarner si Kvarneric s-a emis cod rosu de vant cu o viteza de peste 130 km/h, insotit de descarcari electrice. Regiunile Rijeka, nordul Dalmatiei si Istra se afla sub avertizare meteorologica cod portocaliu de vant puternic,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

