- Filmul de actiune „Cod rosu in serviciile secrete/ Angel Has Fallen”, a treia parte a francizei cu Gerard Butler si Morgan Freeman in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend.

- Productia, regizata de David Leitch, primul capitol separat dupa opt filme care au acumulat aproape 5 miliarde de dolari din franciza "Furios si iute", a fost vizionata de 114.417 de spectatori si a avut incasari de 2.860.832 de lei, potrivit cifrelor furnizate de Cinemagia pentur News.ro. Lungmetrajul…

- Filmul numarul unu in Romania este ,,Pokemon Detectiv Pikachu”, care a generat incasari in valoare de 855.227 lei, dupa ce a adus in fata marilor ecrane 38.874 spectatori la debutul sau in cinematografele din toata tara. Lansat in 1996, brandul Pokemon s-a bucurat de un succes coplesitor la nivel global…

- Actorul canadian Ryan Reynolds joaca rolul detectivului Pikachu intr-un film inspirat din franciza de succes "Pokemon". Intr-o lume in care cei din jur colectioneaza Pokemoni pentru a-i pune sa lupte unii cu ceilalti, un adolescent da peste un Pikachu inteligent si vorbitor care isi doreste sa devina…