- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca in Republica Elena este in vigoare, sambata si duminica, un cod rosu de vreme nefavorabila, fiind inchise mai multe drumuri nationale si fiind afectate cursele de pe Aeroportul International "Eleftherios Venizelos" din Atena, conform unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde sambata si duminica sunt asteptate ploi si furtuni cu vant puternic si valuri mari. Fenomenele meteorologice vor afecta Peloponezul, Insulele Ciclade si Creta, fiind impuse restrictii de navigatie pe unele linii maritime.

- Ministerul roman de Externe a emis o alerta de calatorie in Grecia, unde se mentine riscul de incendii de vegetatie in regiuni extinse ale tarii. Printre zonele vizate se numara Grecia centrala, peninsula Attica, nordul Marii Egee, Peloponezul, Macedonia centrala si Tracia.

- MAE: Informare de calatorie pentru Germania, Italia și Croația MAE. Ministerul de Externe îi informeaza pe cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Germania ca în conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, în perioada…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in urma exploziei petrecute la data de 6 august 2018, la Bologna, circulatia pe autostrada A14 este intrerupta in zona afectata de accident. O echipa consulara din cadrul Consulatului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura, care s a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii anunta pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca autoritatile locale au instituit restrictii de circulatie din cauza unor lucrari de constructie/reabilitare de drumuri.