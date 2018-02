Cod roşu de vreme extremă în Serbia; O persoană a decedat Autoritatile din Serbia au raportat miercuri prima victima a valului de frig care s-a abatut asupra acestei tari si au emis o avertizare cod rosu de vreme extrema pana sambata, informeaza DPA.



Un barbat in varsta de 75 de ani a murit la Doljevac, o localitate situata la 250 kilometri sud de Belgrad, dupa ce s-a ratacit, a anuntat miercuri televiziunea de stat RTS.



Conditiile meteorologice extreme, care au debutat duminica, sunt asteptate sa se inrautateasca joi, au indicat meteorologii, avertizand in privinta temperaturilor care vor cobori semnificativ sub 0 grade Celsius,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

