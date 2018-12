Regiunea franceza Corsica se afla duminica sub cod rosu de vant violent anticipat sa se manifeste in timpul unei "furtuni exceptionale". Meteo-France sfatuieste locuitorii sa ramana in locuinte si sa evite orice activitate in exterior, transmite France Presse preluata de Agerpres.

Institutul meteorologic prognozeaza in timpul zilei "rafale generalizate si frecvente cu viteze de 130-150 km/h, local chiar mai puternice", cu varfuri de pana la 210 km/h in Cap Corse si imprejurimi.



Furtuna va sosi din nordul insulei, apoi va cuprinde regiunea Bastia in cursul sau spre sfarsitul…