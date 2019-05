COD ROȘU de tornadă și grindină. Apeluri la 112: parbrize sparte, acoperisuri afectate Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Salaj in doar cateva minute s-au inregistrat mai multe apeluri la numarul de urgențe 112. Localnicii au reclamat ca le-au fost afectate acoperișurile și ca li s-au spart geamurile de la autoturisme din cauza caderilor de grindina de dimensiuni foarte mari. ANM a emis o alerta de CODUL ROȘU de tornada ce a intrat in vigoare la ora 15:20 și valabil pana la ora 16:00. Vizat a fost județul Salaj, in special: Zalau, Jibou, Hereclean, Creaca, Mirșid, Crișeni; S-a semnalat vant puternic cu aspect tornadic, GRINDINA… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

