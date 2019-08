Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia de meteori Perseide este va fi vizibila si pe cerul din Romania, in noaptea de 12 spre 13 august (luni noaptea), respectiv 13 spre 14 august (marti noaptea). De fapt, fenomenul spectaculos a inceput pe data de 17 iulie si va ține pana pe 24 august, dar momentul maxim va avea loc in noaptea […]…

- In fiecare an, pe la mijlocul lunii august, se poate vedea cel mai cunoscut si popular curent de meteori: Perseidele. Curentii meteorici mai poarta denumirea populara si de „ploaia de stele cazatoare”. Denumirea are ca sursa de inspiratie un punct luminos, ca o stea, ce pare ca se desprinde de pe bolta…

- Astronomii polonezi au creat cea mai detaliata harta 3D de pana acum a Caii Lactee, monitorizand mii de stele pulsatile de mari dimensiuni raspandite in galaxia noastra, demonstrand astfel ca discul ei, compus dintr-o multitudine de stele, nu este plat, ci are o forma puternic deformata si rasucita,…

- Cu siguranța ai observat cel puțin o stea cazatoare care te-a fascinat cu apariția ei luminoasa pe cerul nopții. Dar ai vazut vreodata o ploaie de stele? Daca nu, vei avea ocazia, pentru ca japonezii vor sa stimuleze o ploaie de stele. Cum vor face acest lucru?