Meteorologii au anunțat, astazi, in urma cu puțin timp, un cod roșu de inundații care vine dupa un alt cod roșu de furtuna. Acest cod este valabil pana la ora 24.00. "Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe […]