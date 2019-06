COD ROŞU de INUNDAŢII în judeţul IAŞI Pana maine dimineata la ora 10, raul Miletin de pe raza judetului Iasi se afla sub avertizare COD ROSU de inundatii. Ca urmare a propagarii viiturii formate anterior in amonte se vor produce in continaure cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol pe raul Miletin – sector aval acumularea Halceni, judetul Iasi. (Radio Iasi/FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

