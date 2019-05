Cod roșu de grindină, vijelii și ploi torențiale în Dolj Meteorologii au emis marți seara un cod coșu de furtuna, valabil pentru mai multe localitați din județul Dolj. Sunt anunțate ploi torențiale, insoțite de grindina de mari dimensiuni și de vant puternic. In localitațile Segarcea, Bistreț, Barca, Cerat, Goicea, Giurgița, Lipovu, Urzicuța, Maceșu de Sus, Intorsura, Maceșu de Jos, Carna și Radovan se vor semnala grindina de mari dimensiuni, vijelie puternica, intensificari puternice ale vantului, descarcari electrice frecvente, ploi torențiale ce vor cumula 30...40 l/mp. Natura s-a dezlanțuit deja in Calafat, unde a plouat cu grindina de mari dimensiuni.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

