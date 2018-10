Stiri pe aceeasi tema

- Vreme rea i-a luat prin surprindere pe italienii obișnuiți ca luna octombrie sa fie calduroasa. Aproape toata țara se afla sub Cod portocaliu de furtuni, iar Genova a fost lovita de o tornada.

- Italienii și spaniolii iși incep saptamana cu alerte cod roșu de vreme proasta. Roma a fost acoperita de grindina, in mai multe orașe italiene, din Milano pana la Palermo, sunt inundații; la fel - in sudul Spaniei, unde e doliu dupa un pompier mort la datorie, in timpul

- Italia se confrunta cu inundatii severe. Dupa ploaia puternica de ieri, strazile din mai multe orase s-au umplut cu apa.Cele mai afectate sunt orasele Roma si Milano. In unele zone, nivelul apei a ajuns pana la un metru.

- Atenție, daca doriți sa calatoriți in Italia. A fost emis un avertisment de cod rosu pentru conditii meteorologice adverse, cu precipitatii intense, pentru versantul ionic al regiunii Calabria, respectiv pentru regiunea Puglia in ziua de 6 octombrie 2018.

- Vremea din 28 august se anunța instabila. Pe de o parte, meteorologii vorbesc despre ploi torențiale și risc de inundații, pe cealalta parte avem parte de vreme torida. Cate grade vor fi in termometre.

- De asemenea, 18 persoane care se aflau pe cheiurile Raganello au fost salvate, sase dintre ele fiind ranite. Autoritatile transmit ca este dificil de stabilit numarul persoanelor disparute, in conditiile in care unii turisti nu si-au semnalat prezenta in regiune si nu apeleaza la ghizi. b1.ro

